Simona Izzo è nata a Roma nel 1953 in una famiglia che ha sempre lavorato nel mondo del doppiaggio. Il papà, Renato Izzo, era infatti direttore e doppiatore. La carriera nel mondo dello spettacolo di Simona è iniziata quando lei era appena una bambina. Proprio per via del lavoro del padre, infatti, l’attrice e doppiatrice è stata iniziata a questo lavoro. Dopo aver prestato la voce ai primi personaggi, Simona è stata una “Signorina buonasera” dal 1977 al 1982, ottenendo così i suoi primi ruoli in televisione nell’ambito della conduzione, con una serie di programmi come “Giochi senza frontiere”.

Più avanti Simona Izzo è arrivata a vincere il Nastro d’argento nel 1990 dopo aver doppiato Jacqueline Bisset nella pellicola “Scene di lotta di classe a Beverly Hills”. L’apice di una carriera cominciata molto prima e particolarmente importante, nel doppiaggio e non solo. Simona, infatti, è attiva anche come attrice e alla regia, soprattutto dopo aver conosciuto il marito, Ricky Tognazzi, con il quale condivide la sua vita ormai da tantissimi anni. Tra i riconoscimenti ottenuti da Simona Izzo anche alcuni importantissimi, come il David di Donatello che ha vinto come miglior regista esordiente nel 1994, con “Maniaci sentimentali”, al quale si sono aggiunte due candidature nel 1993 e nel 2000.

Simona Izzo ha ottenuto importanti successi nel mondo del cinema e della televisione ma nonostante questo, non sempre ha avuto la strada spianata nel corso della vita. A lungo, infatti, l’attrice e regista ha sofferto di depressione bipolare: “Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare” ha raccontato, spiegando che a salvarla è stato il marito Ricky Tognazzi, che ha saputo prendersi cura di lei. I malesseri di Simona Izzo sono cominciati dopo il divorzio da Antonello Venditti, che l’ha tradita innumerevoli volte.