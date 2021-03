Simona Izzo/ Dal tradimento di Venditti alle nozze con Ricky Tognazzi: “È stato difficile”

Quella di Simona Izzo è una storia di grande successo di vita e lavorativo. La nota attrice, regista e doppiatrice ha alla spalle tanti momenti importanti e soddisfazioni lavorative, ma anche storie d’amore indimenticabili. Una di queste è quella col suo primo marito Antonello Venditti, una storia finita a causa di un tradimento. “Ci siamo lasciati per un suo tradimento.” ha tenuto a precisare Simona Izzo qualche tempo fa a Caterina Balivo nello studio di Vieni da me.

RICKY TOGNAZZI, MARITO SIMONA IZZO/ "Non volevo sposarla, lei ha fatto una scenata.."

In quell’occasione ha poi voluto specificare che “I tradimenti non si perdonano, a meno che uno non si sia realmente innamorato di un’altra, perché se tu mi dici ‘Non me ne fregava niente di lei’ allora ti punisco, perché tu metti in crisi una storia importante per un flirt, se così vogliamo chiamarlo!”

Simona Izzo vs Roberta Bruzzone “Vai a Ballando!”/ La criminologa: “Sei una cafona”

Simona Izzo: “Come ho scoperto il tradimento? Sono un ispettore!”

“Avermi come moglie non è semplice, io sono un ispettore di polizia!” ha ammesso Simona Izzo in quell’intervista, svelando di aver scoperto il tradimento dopo aver insistito a lungo. “Prima o poi l’uomo crolla” ha sottolineato la regista, oggi da molti anni felice insieme a Ricky Tognazzi. Un percorso che sicuramente “Non è stato facile”, anzi è stato irto di difficoltà, ma che oggi l’ha resa una donna felice, appagata e soprattutto soddisfatta.

LEGGI ANCHE:

ANTONELLO VENDITTI E FRANCESCO, EX MARITO E FIGLIO SIMONA IZZO/ "Non siamo amici..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA