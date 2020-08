Simona Izzo dopo l’incidente/ Foto, “cammino, ma non riesco a fare le scale”

Simona Izzo dopo l’incidente continua aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute. Alcune settimane fa l’attrice e regista è stata vittima di un incidente sull’isola di Capri dove si è ritrovava improvvisamente a finire nell’acqua. Tanta paura e spavento per la ex concorrente del Grande Fratello Vip che sta recuperando alla grande come mostra in una foto-video pubblicata su Instagram. La Izzo si è fatta immortalare nelle scale della propria abitazione a bordo di un montascale che le facilità i movimenti a casa. “Ad un mese dall incidente in barca riesco a camminare ma non ancora a fare le scale .. tra un mese farò i gradini a 2 a 2 …. mi manca troppo la libertà di correre su e rifugiarmi nella mia stanza a pensare come quando avevo 14 anni” – ha scritto la doppiatrice e regista che appare in ottima forma seppur “limitata” nei movimenti per via della caduta. A darle supporto e conforto i fan che le scrivono: “Un bacio grande Simona! Ti stimo tanto come donna!”, ma anche un’amica speciale Sandra Milo che le ha scritto: “Simona cara, speriamo che tu possa riacquistare al più presto la libertà di fare ogni singolo movimento senza l’ausilio di nulla ma contando sulle tue sole forze”.

Simona Izzo incidente a Capri: come sta?

Simona Izzo è in fase di ripresa dopo l’incidente che l’ha coinvolta agli inizi del mese di luglio nella bellissima isola di Capri. A raccontare come sono andate le cose è stata proprio la moglie di Ricky Tognazzi che sui social ha raccontato per filo e per segno cosa è successo. “Sono caduta da un tender a uno yacht, però dai… la fortuna è che sono a Capri” ha raccontato l’attrice che sui social ha voluto condividere la spiacevole disavventura vissuta al caldo sole di una delle isole più belle e incantevoli al mondo. Accanto a lei anche il marito Ricky Tognazzi che però non è riuscito ad aiutarla nel momento in cui è letteralmente caduta in mare. La Izzo con un video postato sui social ha dato la “colpa” all’inesperienza dei marinai, ma subito dopo ha aggiunto: “la cosa che mi turba è che nessuno si sia è buttato in acqua – ha dichiarato l’attrice romana – perché io sono andata sotto come corpo morto cade e la crew è rimasta lì, impietrita. Sentivo diceva: “La Izzo, la Izzo è in acqua”, ma poi…Cazzo buttatevi! Non mi hanno lanciato neanche un salvagente”. Nella caduta la Izzo ha sbattuto la schiena e non nasconde di essersi molto spaventata seppur sul finale ha concluso con la sua consueta ironia dicendo: “ho perso un pareo ma il giacchettino di lino che avevo no. “Meno male, così copro le braccia”, ho pensato, insomma una donna vuole essere bella anche post mortem”.

