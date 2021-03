SIMONA IZZO E FRANCESCO VENDITTI/ Il rapporto con papà Antonello: “Odiavo la musica”

Ci sono anche Simona Izzo e Francesco Venditti, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live, il talk show della domenica pomeriggio di Canale 5 in onda oggi a partire dalle 17 circa. Nel corso dell’intervista, Simona e Francesco parleranno del loro nuovo progetto che li vede coinvolti come madre e figlio, la fiction Svegliati amore mio trasmessa sulla prima rete Mediaset ogni mercoledì in prima serata. Come al solito, Simona Izzo ha lavorato dietro la macchina da presa insieme al marito Ricky Tognazzi, mentre Francesco ha prestato il volto a Stefano, il giornalista che affianca la protagonista nella sua personale ricerca della verità. Francesco è il figlio che Simona Izzo ha avuto da Antonello Venditti: lui è a sua volta padre di quattro figli, e Simona lo definisce addirittura un papà ‘perfetto’. “Non so, io mi reputo un padre normale. Anche se a 43 anni avere quattro figli non è proprio nella media”, constata Francesco. Che comunque si dimostra consapevole e in un certo modo responsabile: “Alla mia età mi ritrovo con le esperienze di un settantenne. Con una figlia di 21 anni, sarei un cretino se mi mettessi a fare il ‘pischello’”.

Antonello Venditti, ex marito Simona Izzo/ Lei: "Mi tradì con un cesso, non perdono"

Francesco Venditti parla del suo rapporto con i genitori Simona Izzo e Antonello Venditti

Nella stessa intervista rilasciata nel 2019 ad Amica, Francesco Venditti ha parlato approfonditamente del rapporto con il suo, di padre. A differenza di altri figli d’arte, lui ha scelto di non seguire le orme dell’‘uomo di casa’ nell’intraprendere la carriera musicale. Anzi: ha preferito dedicarsi al cinema proprio come sua madre Simona. Questa decisione, in realtà, è stata dettata più che altro da motivi ‘psicologici’: Francesco ‘odiava’ la musica per un motivo particolare. “Ho capito che non avrei potuto sin da piccolo, perché la musica era la cosa che portava mio padre via da me. Non lo sopportavo”, spiega. Qualcun altro, in famiglia, l’ha surclassato (se non altro come cantante): “In compenso mio figlio oggi vive per la musica, ha appena fatto un suo video e spero che tra poco esca”. Nemmeno il lavoro che ha scelto, inizialmente, lo compiaceva: “Ma non volevo fare nemmeno il regista come mamma! Devi aspettare, incontrare persone, trovare i soldi… No, grazie. Anche il doppiaggio è così, ma ci son molto meno compromessi. Con quattro figli, devo andare avanti. Poi se ci sono delle occasioni, allora ci penso”.

Svegliati amore mio, Simona Izzo spoilera il finale/ Video gaffe: "Una mamma che..."

Il nuovo lavoro insieme di Simona Izzo e Francesco Venditti

Appena finito il missaggio di Svegliati amore mio, Simona Izzo ha registrato un video in seguito pubblicato sul profilo Twitter Fiction Mediaset. “Ringrazio Mediaset, Sabrina Ferilli, tutti gli attori, Piersilvio (Berlusconi, n.d.r.) e tutti per averci fatto fare questo film perché era necessario, perché soltanto raccontando certe storie non dico che si possa cambiare il mondo però fanno pensare”, ha detto Simona. Il grazie ‘implicito’ va naturalmente anche a suo figlio Francesco, che con lei ha condiviso l’esperienza sul set.

LEGGI ANCHE:

Simona Izzo/ Dal tradimento di Venditti alle nozze con Ricky Tognazzi: "È stato difficile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA