Simona Izzo e Monica Leofreddi, ex Antonello Venditti/ Da traditore a tradito

Antonello Venditti è stato sposato con Simona Izzo dal 1975 al 1978. L’attrice e il cantante hanno avuto un figlio, Francesco Saverio, nato il 27 agosto 1976, che li ha resi nonni di quattro nipoti: Alice, Tommaso, Leonardo e Mia. “È stata una grande storia d’amore. Le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato, perché forse non ho mai tradito”, ha raccontato Simona Izzo a Caterina Balivo, facendo riferimento al tradimento del cantautore romano. Venditti ha dedicato diverse canzoni alla ex moglie Simona Izzo: “Amici mai”, “Ricordati di me”, “Ci vorrebbe un amico” fino a “Dimmelo tu cos’è”. “Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io”, ha scherzato la doppiatrice nel salotto di “Vieni da me”.

Da Simona Izzo a Monica Leofreddi: la vita privata di Antonello Venditti

Dal 1985 al 1994 Monica Leofreddi è stata la compagna di Antonello Venditti. La giornalista ha parlato della loro relazione con Caterina Balivo, nel salotto di “Vieni da me”: “Io e Antonello siamo stati insieme 9 anni non lo ha mai saputo nessuno, non volevo essere la fidanzata di qualcuno. Sono stati anni nell’ombra. Io l’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito”. Venditti ha dedicato due canzoni a Monica Leofreddi: “Settembre”, durante la loro relazione, e “Ogni volta”, quando la loro storia è finita. Durante i nove anni di storia con Venditti, Monica Leofreddi ha conosciuto molto bene anche Francesco, figlio del cantautore e di Simona Izzo: “Ho fatto le prove da mamma e con lui ho avuto fin da subito un bel rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e ci vogliamo bene ancora oggi”.

