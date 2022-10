Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ “La monogamia è l’unica possibilità di amore”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi: un amore lungo 37 anni

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due sono più innamorati che mai e sono legati da circa 37 anni. Nonostante il grande amore la coppia ha deciso di non avere figli; in particolare a chiarire i motivi è stata proprio la regista e sceneggiatrice che ha dichiarato dalle pagine del settimanale Chi: “eravamo entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni”. Le storie a cui fa riferimento la Izzo sono le precedenti relazione con Antonello Venditti e quella con Maurizio Costanzo. Anche Ricky Tognazzi è stato sposato in passato.

La coppia si definisce una SPA d’amore: “comunque, abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarci quando molte delle liti canoniche erano già state fatte con altri. E poi abbiamo lo stesso modo di vivere, lo stesso sguardo o, almeno, uno sguardo affine sull’amore, i sentimenti, il sesso: la nostra è una monogamia un pochino isterica e folle. Dentro di noi c’è già un altro per l’altro. Noi siamo una SPA: una società per amore”.

Ricky Tognazzi: “Simona Izzo è una donna patofobica”

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Mai una lite o una crisi, anzi i due sono sempre più uniti ed innamorati. Proprio la Izzo durante un’intervista ha parlato anche della loro vita privata rivelando: “quando eravamo giovani, se stavamo due o tre giorni senza fare l’amore, ci domandavamo: ‘Amore, ma che è successo? Ti sei innamorata di un altro? Ti sei innamorato di un’altra? Non ti piaccio più?’. Adesso se succede due volte al mese ci diciamo: ‘Hai visto, abbiamo fatto l’amore due volte. Che meraviglia!’. Come cambia la matematica della relazione, vero?”.

Una cosa è certa: la Izzo è per la monogamia che descriva come “l’unica possibilità di amore, il poliamore fa più modernariato che modernità”. Ricky Tognazzi, invece, parlando della moglie ha confessato: “più che accudito io mi sento controllato da te: e cambiati la camicia, quei calzini non vanno bene, hai fatto le analisi del sangue? C’è poco da fare, sei una donna patofobica”.











