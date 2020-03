Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “video vietato ai minori”/ “Ognuno pensa ai caz*i suoi”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sposati da 25 anni, non solo sono sempre innamorati, ma sono anche molto uniti e complici. Divertenti, simpatici e autoironici, la Izzo e Tognazzi che condividono anche la vita professionale, hanno iniziato quest’ultimo venerdì di marzo preparando una zuppa a base di piselli. L’occasione, però, è servita anche per realizzare un simpatico video che la Izzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram strappando una risata ai suoi followers. Con i capelli un po’ in disordine, Simona lancia un saluto alla madre: “ciao mamy, ce la faremo anche senza parrucchiere“, dice la Izzo sorridendo e mostrando il suo look da quarantena. Poi decide di coinvolgere anche il marito Ricky Tognazzi, impegnato a pulire i piselli e l’atmosfera in casa Izzo-Tognazzi divezza bollente.

SIMONA IZZO E RICKY TOGNAZZI, SIPARIETTO CON I PISELLI

In quarantena come tutti gli italiani, Simona Izzo e Ricky Tognazzi trascorrono il tempo in cucina. Lo chef di casa è Ricky Tognazzi che, per il pranzo di oggi, ha deciso di preparare una zuppa a base di piselli. Simona, così, mostra la preparazione della zuppa strappando una battuta al marito. “Ricky sta pulendo i piselli” – dice Simona. “Ognuno pensa ai caz*i suoi“, aggiunge Tognazzi. La Izzo, poi, mostra ai followers il brodo: “stanno già bollendo i baccelli dei piselli che faranno il brodo di questa meravigliosa zuppa che io e mio marito mangeremo perchè dobbiamo mettere su qualche chilo”, afferma Simona. “D’altronde il pisello, si sa, dimagrisce“, aggiunge Ricky scatenando le risate dei followers della moglie.





© RIPRODUZIONE RISERVATA