SIMONA IZZO EX MARITO ANTONELLO VENDITTI/ “In amore ho messo da parte l’orgoglio…”

Prima di sposare Ricky Tognazzi con cui l’amore dura da 35 anni, Simona Izzo ha vissuto un’importante relazione con Antonello Venditti, coronata dal matrimonio e dalla nascita del figlio Francesco. Prima d’incontrare Ricky Tognazzi che l’ha conquistata con la sua parte fedele alla propria donna, l’attrice, scrittrice e regista ha sofferto tanto mettendo da parte l’orgoglio in tutte le sue relazioni. “Ho messo sempre l’orgoglio sotto i tacchi. Non ho mai avuto paura di chiedere e anche in amore mi sono sempre comportata così”, ha raccontato la Izzo a Serena Bortone durante l’intervista rilasciata insieme al marito Ricky nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno durante la quale ha raccontato i segreti del suo lungo matrimonio con Tognazzi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Simona Izzo e la fine del matrimonio con Antonello Venditti

Simona Izzo e Antonello Venditti sono stata sposati dal 1975 al 1978, e insieme hanno avuto un figlio, Francesco (nato nel 1976). “È stata una grande storia d’amore”, ha raccontato l’attrice e regista Caterina Balivo, “Le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato”.

A sancire la fine del loro matrimonio è stato il tradimento del cantante. “Non lo sopporto proprio, perché forse non ho mai tradito”. Simona Izzo è stata per anni la musa ispiratrice del cantautore romano: “Il suo primo successo “Lilly”, lo scrisse quando ci sposammo. Poi altri titoli son “Ricordati di me”, “Che fantastica storia è la vita”, “Ci vorrebbe un amico”, “Alta marea”, “Che tesoro che sei”. Mi ha dedicato tutti i brani che parlano di sentimento, d’amore, di nostalgia”, ha dichiarato la Izzo a “TuttoIn”.

Simona Izzo e Antonello Venditti: il rapporto con il figlio Francesco Venditti

Parlando della fine della sua storia con Antonello Venditti, Simona Izzo ha detto su Rai 1: “Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni. Se invece delle canzoni mi avesse dedicato i diritti d’autore di queste sarei ricca anche io!”.

I genitori di Francesco Venditti sono comunque rimasti in buoni rapporti dopo la fine del loro matrimonio: “Io con Antonello mi sento nelle feste comandate. Abbiamo un buon rapporto, ma per Francesco insieme saremmo stati insopportabili. Quando ci si separa pensi al dolore dei figli, che non possono capire, quando sono piccoli. Io che ho sempre elogiato la famiglia allargata, che l’ho raccontata tanto al cinema e in tv, capisco quanto sia difficile, ma io preferisco la fatica alla separazione”, ha raccontato la regista poco tempo fa a Domenica Live su Canale 5.



