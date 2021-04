Simona Izzo, i suoi mariti: Antonello Venditti e Ricky Tognazzi/ Tra musica e cinema

Simona Izzo: “Antonello Venditti? È stata una grande storia d’amore”

Simona Izzo è stata sposata con Antonello Venditti, dal 1975 al 1978. I due hanno avuto un figlio, Francesco, anch’egli attore e doppiatore. “È stata una grande storia d’amore. Le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato”, ha raccontato la doppiatrice a Caterina Balivo nel salotto di “Vieni da me”. A causare la fine del matrimonio è stato un tradimento del cantante romano: “Ci siamo lasciati per un tradimento, suo, non mio. Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”, ha aggiunto la Izzo. Antonello Venditti ha dedicato alcune delle sue canzoni più famose alla ex moglie Simona Izzo: “Amici mai”, “Ricordati di me”, “Ci vorrebbe un amico” e “Dimmelo tu cos’è”. Oggi Simona Izzo e Antonello Venditti sono in ottimi rapporti e sono nonni di 4 bambini, figli di Francesco Venditti.

Simona Izzo: il matrimonio con Ricky Tognazzi

Nel 1995 Simona Izzo ha sposato Ricky Tognazzi, suo partner anche nel lavoro. I due si sono conosciuti sul set: “Simona mi chiamò per interpretare il suo primo film, Parole e baci, che dirigeva con la sorella Rossella e il nostro incontro era un destino: anche lei è cresciuta a pane, scrittura e doppiaggio… però le nostre rispettive situazioni familiari non erano facili, facili…”, ha raccontato Tognazzi recentemente al Corriere della Sera. Entrambi infatti avevano alle spalle un’importante relazione: lui con Flavia Toso, da cui aveva avuto la figlia Sarah, lei con Antonello Venditti. Nel salotto di Caterina Balivo, Ricky Tognazzi ha ammesso di essere stato “costretto” a sposare la doppiatrice: “Io sono un figlio dei fiori, contro il matrimonio, poi mio padre ne ha fatti una dozzina, ma lei ha insistito”.

