Non di rado Simona Izzo ha parlato del suo primo marito Antonello Venditti, e dei tradimenti subiti durante il loro matrimonio. Per via dei continui flirt del cantante, la loro unione è durata solo tre anni, dal 1975 al 1978. Ma cos’è successo? Pare che Simona Izzo abbia scoperto proprio dalla televisione che l’ex marito era interessato ad altre donne del mondo dello spettacolo, tra cui spuntano i nomi di Manuela Arcuri ed Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa per via di un tumore al pancreas.

“Con loro aveva uno speciale feeling“, aveva detto Simona Izzo ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio. Qui, ha raccontato che Antonello Venditti aveva dedicato una canzone a Eleonora Giorgi, mentre aveva capito che era interessato alla Arcuri guardando lei in televisione. Dopo la loro unione, seppur breve ma importante, Simona Izzo e il cantante non si parlano più: “Non abbiamo rapporti“, aveva confessato l’attrice che oggi si è ritrovata bloccata su Whatsapp, “forse ha rancore“, dice. Durante il loro matrimonio hanno avuto un figlio di nome Francesco, che oggi è un doppiatore e attore che spesso compare nei video musicali di Venditti.

Antonello Venditti sull’ex moglie Simona Izzo : “Volevo farla finita dopo la separazione…”

“Diciamo che è assolutamente colpa sua se la nostra storia è finita“, aveva detto Simona Izzo dopo i ripetuti tradimenti. Nel corso della loro relazione, lui le ha dedicato diverse canzoni come “Ricordati di me“, “Ci vorrebbe un amico” e “Dimmelo tu cos’è“. Per quanto riguarda la loro storia d’amore, il cantante aveva ammesso che dopo la separazione voleva farla finita, e che solo grazie a Lucio Dalla era riuscito a tornare a stare bene. In seguito, in una casa di Trastevere vicino al collega, aveva scritto una delle sue canzoni più famose, “Notte prima degli esami“.