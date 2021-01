Simona Izzo/ “Il covid mi ha amputato gli affetti. Sono narcisista e ho sempre…”

Simona Izzo apre il proprio cuore a Serena Bortone. Ospite della puntata dell’Epifania di Oggi è un altro giorno, Simona Izzo si racconta tra vita privata e carriera. Oltre ad avere avuto tantissime esperienze professionali raccogliendo grandi successi, la vita privata della Izzo è piena di aneddoti da raccontare. Cresciuta in una famiglia di donne, Simona Izzo ha vissuto grandi amori tra i quali, sicuramente, i più importanti sono quelli con Antonello Venditti con cui ha avuto un figlio, Francesco e con Ricky Tognazzi, al suo fianco da più di trent’anni. “Prima soffrivo l’ansia materna, adesso quella nonnesca”, comincia così Simona Izzo. “Ho vissuto e vivo il covid come un’amputazione degli affetti. Mi mancano gli abbracci di mia madre, gli abbracci dei miei nipotini più piccoli perchè quelli grandi possiamo tamponarli“, confessa l’attrice, regista e scrittrice. “Mio padre era era un uomo magnetico, aveva una persona magica. Quando penso a lui è come se mi ricaricassi. Ho avuto tantissima fortuna. Ho una mamma bellissima che il 22 gennaio spegnerà 90 candeline, un padre meraviglioso e queste sorelle bellissime“, spiega la Izzo. “Mio padre diceva che faceva figlie femmine perchè amava le donne. E’ stato il primo a capire che le donne potevano essere produttive. Lui ha creato un’azienda di famiglia e ci ha gestite come se fossimo figli maschi”, ricorda.

SIMONA IZZO: “SONO LA PIU’ NARCISTISTA DELLA MIA FAMIGLIA”

Simona Izzo, tra tutte le sorelle, si definisce la “più narcisista. La mia gemella era la più brava. Lei faceva i compiti per tutte e due, suonava il pianoforte per tutte e due. Sono stata molto coccolata dalle mie sorelle”, svela la Izzo che non nasconde di avere sempre voglia di vincere. Sempre molto sincera, Simona Izzo è una donna che non si abbatte facilmente e che ha sempre voglia di combattere e di donarsi alle persone che ama. “Ho un’ansia di accettazione molto forte. Dopo la menopausa sono stata molto meglio. Ho sempre alternato momenti di grande energia a momenti più tranquilli in cui perdevo quest’energia che, per me, averla, è un dovere e quando la perdo mi chiudo”, racconta la Izzo che, oggi, oltre a lavorare, si dedica con grande amore ai suoi nipoti. La Izzo, poi, confessa a Serena Bortone di aver pensato di rifiutare il suo invito: “Non mi sentivo all’altezza e ho pensato di non venire più”, confessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA