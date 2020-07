Simona Izzo/ “Io e Ricky Tognazzi ci siamo indebitati per comprare casa a Favignana”

Simona Izzo ha un posto del cuore, che ama così tanto da decidere di comprarci una casa. Si tratta di Favignana, isola italiana appartenente all’arcipelago delle Egadi, in Sicilia. Un luogo da sogno, che la Izzo ha descritto con parole di grande affetto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale F, nel numero in edicola questa settimana. “Favignana è un’isola meravigliosa, difficile da raggiungere, dove la vita sembra rimasta agli anni Sessanta, quando ero bambina.” ha raccontato la regista, svelando poi che “Con mio marito Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare. La chiamo la “vecchia signora” perché richiede tanta cura: il tufo sfarina e lì vivo con l’aspirapolvere in mano”, ha poi aggiunto.

Simona Izzo, dalla casa a Favignana all’incidente a Capri

Questa casa a Favignana è stata insomma voluta, desiderata ma anche sudata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, tanto da indebitarsi pur di riuscire a comprarla. Intanto proprio di Simona Izzo si è parlato pochi giorni fa a causa di un incidente a Capri. La regista ha vissuto attimi di grande paura durante una vacanza nell’isola, durante la quale è caduta in acqua dalla sua barca, infortunandosi. È stata lei stessa a raccontarlo intervenendo in collegamento a “C’è tempo per…”, tranquillizzando però subito tutti: “Sto bene – ha detto Simona Izzo in diretta con Beppe Convertini e Anna Falchi – ma mi muovo con una stampella”, ha tenuto a precisare.



