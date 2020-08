Simona Izzo, la dedica a Ricky Tognazzi/ “L’amore arde ma non brucia e..”

La coppia del cinema e della televisione italiana è senza dubbio quella formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I due continuano a macinare sogni e sfornare ottimi prodotti per Rai e Mediaset ma tra un set e l’altro, hanno anche tempo di tenere insieme la loro coppia, il loro amore e la loro famiglia. Proprio oggi la dolce Simona ha deciso di postare una foto del bacio a suo marito con una dedica speciale: “Bacio agostano sono certa che ti amo L amore arde ma non brucia ..L amore degli adulti sfida la gravità della vita ..ne alleggerisce il peso”. La dedica è arrivata in un giorno qualunque, ad un passo dal Ferragosto e ben lontano dal loro anniversario di matrimonio, che cade a giugno, e di cui spesso dimenticano la data soprattutto Ricky Tognazzi che più volte ha ribadito che è stata proprio lei a “costringerlo” alle nozze.

SIMONA IZZO E LA DEDICA A RICKY TOGNAZZI

Ospite a Vieni da Me, nei mesi scorsi, Tognazzi ha ribadito: “Io sono un figlio dei fiori, contro il matrimonio, poi mio padre ne ha fatti una dozzina, ma lei ha insistito. Siamo andati a trovare mia madre a Nizza e sull’Aurelia ha iniziato a dirmi che avrei dovuto dire a mia madre che ci saremmo sposati. Tanto ha insistito che ho parcheggiato e non ho neanche salutato mia madre, le ho subito detto che ci saremmo sposati”. Simona Izzo è sicuramente una donna determinata e forte ed è lei l’anima di questa unione che dura ormai da oltre trent’anni e che non è solo privata ma anche artistica, è questo il loro trucco?

Ecco il post pubblicato da Simona Izzo nelle scorse ore:





