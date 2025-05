Simona Izzo sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, martedì 6 maggio 2025. Nel corso della sua lunga e stimata carriera ha conquistato moltissimi successi, sul piccolo schermo esordì in Rai nei panni di Signorina buonasera e ha condotto diversi programmi televisivi. Sin da giovanissima manifestò la sua grande passione per il cinema, dove ha ottenuto un notevole successo non solo come attrice ma anche come regista e doppiatrice.

In passato Simona Izzo ha rivelato di soffrire di una malattia psicologica, la depressione bipolare, a causa della quale ha sempre dovuto fare i conti con un umore molto variabile. Tanta è stata la sofferenza che ha provato negli anni e che l’ha resa molto infelice, in varie occasioni ha fatto sapere che a causa della malattia ha trascorso molto tempo a letto. Nella sua battaglia ha potuto contare sempre sulla vicinanza e il sostegno del marito Ricky Tognazzi, lui è sempre riuscito a farla sentire compresa e non l’ha mai lasciata da sola. In una passata intervista ha raccontato che in molti la esortavano ad alzarsi dal letto quando stava male, il marito invece si sdraiava al suo fianco.

La vita privata di Simona Izzo, dai tradimenti di Antonello Venditti all’amore con Ricky Tognazzi

In passato Simona Izzo è stata legata sentimentalmente al noto cantante Antonello Venditti, una storia d’amore che l’ha fatta soffrire moltissimo a causa dei continui tradimenti dell’ex marito. Dalla loro relazione è nato il figlio Francesco Venditti, il matrimonio però giunse al capolinea dopo soli tre anni proprio a causa dei tradimenti subiti.

Dopo la fine del suo matrimonio con il cantante Simona Izzo ha ritrovato l’amore e la felicità con Ricky Tognazzi. I due si sono conosciuti sul set del film ‘Parole e baci’ nel 1986 ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine, da quel momento non si sono più separati. Insieme da circa quarant’anni la loro storia d’amore procede a gonfie vele, in varie occasioni la nota regista e doppiatrice ha detto che il marito l’ha salvata. In una recente ospitata nel programma di Monica Setta ‘Storie di donne al bivio’ ha fatto sapere che la forte intesa sessuale è il segreto del loro amore duraturo.

