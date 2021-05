SIMONA IZZO, MAMMA FRANCESCO VENDITTI/ “Siamo stati viziati, lei c’è sempre!”

Francesco Venditti, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, racconta il rapporto meraviglioso con i suoi genitori Antonello Venditti e Simona Izzo. Una coppia sempre molto presente nella sua vita, nonostante i due si siano separati quando Francesco era molto piccolo. “Che mamma è Simona? Simona c’è sempre, siamo stati anche un po’ troppo viziati. Lei è una mamma e una nonna che c’è sempre.” ha precisato l’attore e doppiatore. Si dice poi particolarmente fortunato di avere nella sua vita tante donne importanti e meravigliose: “Io sono stato fortunato ad incontrare anche Cristina, mia moglie, che ha fatto in modo che tutto questo potesse partire”, ha ammesso Francesco. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco Venditti e il rapporto con mamma Simona Izzo

Oggi Francesco Venditti sarà nel salotto di Serena Bortone pronto a raccontarsi a Oggi è un altro giorno e non potrà farlo se non ricordando anche la sua infanzia turbolenta per via di quello che è successo tra la madre Simona Izzo e il padre Antonello Venditti. Per chi non lo sapesse ancora, i due sono stati marito e moglie. per tre anni che hanno rivelato essere stati d’amore tanto che per loro è arrivato proprio Francesco. La perfetta famiglia e la coppia felice sono state stroncate dall’arrivo di una notizia davvero sconvolgente, quella di un tradimento che lei, a suo dire, non ha mai perdonato all’ex marito.

Proprio lei parlando del loro matrimonio ha spiegato: “È stata una grande storia d’amore, ma le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato.. Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”.

Simona Izzo non sopporta il tradimento e per questo non ha perdonato anche se lui non ha mai voluto affrontare il discorso se non parlandone nelle canzoni di cui, ironicamente, avrebbe potuto chiedere i diritti d’autore (“Amici mai”, “Ricordati di me”, “Ci vorrebbe un amico”). In realtà non abbiamo mai saputo il nome della donna con cui Venditti tradì la moglie ma lei è certa di averlo lasciato per le continue scappatelle e poi per il tradimento con una donna non bellissima.

Ospite a ‘Vieni da me’ ha spiegato: “L’ho dovuto lasciare dopo l’ennesimo tradimento e lei era pure un cesso. Per me quando tradisci è un punto di non ritorno… mi tradiva con un cesso. Poveretta era proprio brutta, una cozza”. Fosse stata una donna diversa, più bella e magari laureata…”Me ne sarei fatta una ragione”.



