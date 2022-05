Simona Izzo: “Non parlo da 3 anni con Antonello Venditti”/ “L’orgoglio ha prevalso…”

Simona Izzo ha rivelato di avere interrotto ogni tipo di dialogo con il suo ex marito, il cantante Antonello Venditti. L’attrice ne ha parlato nel corso di “Generazione Z”, programma di Rai Due in onda nella serata di oggi, a partire da mezzanotte e venti, e condotto da Monica Setta, volto di “Unomattina in Famiglia” e opinionista di “Ore 14”. La confessione sarà pertanto trasmessa sul piccolo schermo a tarda sera e, sino a questo momento, sono filtrate soltanto alcune indiscrezioni circa le dichiarazioni rilasciate da Simona Izzo: “Da tre anni io e Antonello Venditti non ci parliamo più”, ha detto la doppiatrice.

Ricordiamo che Simona Izzo e Antonello Venditti sono stati uniti in matrimonio dal 1975 al 1978, poi hanno divorziato e sono divenuti genitori di Francesco Venditti, il loro unico figlio. Adesso, come anticipavamo, i due non si parlano più: “È successo per un motivo semplice, ma poi l’orgoglio ha prevalso e i rapporti si sono interrotti”, ha confessato l’attrice.

SIMONA IZZO E ANTONELLO VENDITTI: “GRANDE STORIA D’AMORE”

Non è la prima volta, peraltro, che Simona Izzo torna sulle sue nozze con Antonello Venditti. Riavvolgendo il nastro temporale, è possibile ripescare un’intervista fattale da Caterina Balivo, nella quale Izzo disse che l’idillio con il suo ex coniuge si concluse “per via di un tradimento di lui, non mio. È stata una grande storia d’amore, ma le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato”.

Le strade di Simona Izzo e Antonello Venditti si sono poi divise e lei, dal 1995, è sposata con Ricky Tognazzi, arrivato dopo una lunga relazione con Maurizio Costanzo, attuale marito della conduttrice di Canale 5 Maria De Filippi. Al momento, anticipa “La Repubblica”, Izzo sta ultimando una fiction con Sabrina Ferilli e un libro corale con le sorelle Rossella, Fiamma e Giuppy e che racconterà “quattro sorelle, otto matrimoni e nove divorzi”.

