Simona Izzo/ Nonna a tempo pieno: “Il cuore va su e giù..” (C’è tempo per)

Simona Izzo si sta godendo l’estate circondata dalle persone più importanti della sua vita. Sui social, l’attrice e regista condivide momenti della sua vita privata in compagnia del marito Ricky Tognazzi di cui è sempre più innamorata, della madre, delle sorelle e dei nipoti. Nonna perdutamente innamorata dei nipotini, Simona Izzo si diverte a vederli giocare nella sua casa trovando in loro il vero senso della vita. “Altalenando a casa di nonna il cuore va su su su e poi giù giù giù“, scrive sotto l’ultimo video in cui i due nipotini si divertono a giocare sull’altalena. Nella foto precedente, invece, ha mostrato la piccola Mia intenta a svuotarle la piscina. Quella di Simona Izzo che si sta riprendendo dopo l’incidente in barca è un’estate ricca d’amore e, probabilmente, racconterà i segreti della sua felicità nella puntata di C’è tempo per di oggi di cui sarà ospite.

SIMONA IZZO FELICE IN FAMIGLIA: “LA MIA CASA HA UN SENSO..”

Serena, felice e sorridente nella propria casa piena di amici e parenti a cui Simona Izzo vuole particolarmente bene. Dopo aver trascorso dei piacevoli momenti in famiglia, la moglie di Ricky Tognazzi esprime tutta la sua gioia con una foto pubblicata su Instagram. “Sono felice di aver visto degli amici oggi. La mia casa ha un senso solo quando è attraversata da figli, sorelle e nipoti”, ha scritto poi la Izzo che ha deciso di seguire una dieta che sta rispettando nonostante le varie tentazioni della tavola. Ad aiutarla in quest’impresa è il marito Ricky Tognazzi come svela lei stessa sempre sui social. “Ricky mi ha preparato il polletto alla senape cotto al barbecue … la dieta continua nonostante le tentazioni“, scrive ha corredo di una foto in cui sfoggia il suo più bel sorriso. Nonostante l’incidente in barca, dunque, la Izzo sta trascorrendo un’estate serena all’insegna degli affetti veri.





