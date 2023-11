Simona Izzo, nuovo attacco a Lucarelli: “Ossessionata da me”/ “Io Simona Pizzo? Che volgare, da querela!”

Ricky Tognazzi e Simona Izzo, nuove stoccate a Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro a Ballando con le stelle 2023

Ricky Tognazzi e Simona Izzo, ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, tornano a lanciare stoccate verso Selvaggia Lucarelli, alimentando lo scontro che andrà in onda in diretta nella prossima puntata di Ballando con le stelle 2023. Ricordando quanto accaduto sabato scorso, Ricky confida di essersi rivisto e di non essersi piaciuto durante il battibecco nato con la giurata.

“Non risponderò mai più a tono così, – annuncia su Rai Uno – mi sono pentito di aver perso la calma e mi riprometto di far uscire più l’ironia che l’arrabbiatura.” E precisa: “Ci sono stati due o tre punti in cui ho perso le staffe e non mi sono piaciuto, anche perché sappiamo i caratteri e i ruoli dei giurati, quindi bisogna essere preparati. La Lucarelli è un’esperta di provocazioni, quindi bisogna stare attenta a non cascarci.”

Simona Izzo contro Selvaggia Lucarelli: “Dirmi Simona ‘Pizzo’ è come darmi della mafiosa! Passabile di querela”

Più pungenti sono invece le parole di Simona Izzo, che con Selvaggia Lucarelli ha avuto già un paio di scontri in diretta molto accesi. “Selvaggia è in gara con me, è ossessionata!”, esordisce la sceneggiatrice. Facendo poi riferimento all’appellativo ‘Simona Pizzo’, datole durante il battibecco a quella che ha definito una ‘minaccia’ dell’attrice, Izzo spiega: “È passabile di querela. – e lancia la stoccata – In realtà avrei potuto farlo anni fa ma non l’ho fatto, il passato e passato. Izzo-Pizzo vuol dire darmi della mafiosa. La volgarità di andare sui cognomi l’ho trovato molto brutto.” Accuse che probabilmente troveranno la replica di Lucarelli nel corso della prossima diretta di Ballando con le stelle.

