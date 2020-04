Simona Izzo piange a Pomeriggio 5/ “Compleanno da sola, mai me lo sarei aspettato”

Pubblicità

Oggi a casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi si festeggia un evento molto speciale. È infatti il compleanno dell’attrice e regista (compie 67 anni), che Barbara D’Urso ha deciso di omaggiare nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Ricky e Simona sono infatti in collegamento da casa, dove hanno imbandito la tavola per una cena per sole due persone. La Izzo, infatti, non potrà festeggiare assieme a suo figlio e a tutti i suoi cari, cosa della quale si è rammaricata nel corso del collegamento con la D’Urso. Simona, infatti, è scoppiata in lacrime e non è riuscita a trattenere la tristezza di questo momento. “Volevo chiedere alla mia famiglia di mettere i cartonati. Io stamattina ho cominciato piangendo la giornata… Non mi aspettavo proprio di fare un compleanno da sola..” ha infatti ammesso in diretta su Canale 5.

Simona Izzo si commuove a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso interviene

Simona Izzo ha poi continuato a sfogarsi in diretta con Barbara D’Urso: “Io che non voglio mai festeggiare, perché mi da fastidio compiere gli anni, stamattina lo volevo festeggiare, intanto che ero viva e che non ci è successo niente.. poi però mi son messa a piangere.” Ricky Tognazzi ha cercato di sdrammatizzare, ironizzando sulla scarsa considerazione che Simona ha avuto di lui in questo discorso. Poi è proprio la conduttrice di Pomeriggio 5 a ricordarle di essere comunque fortunata: “Pensa anche io compirò gli anni tra pochi giorni, il 7 maggio, e sarà proprio da sola a spegnere la candelina. Non potranno esserci neanche i miei figli. Dunque sorridi!”, ha concluso la D’Urso.



