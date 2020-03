Simona Izzo stuzzica Ricky Tognazzi/ Video: “Ti sposerei altre mille volte!”

Simpatici, divertenti, sempre innamoratissimi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi stanno trascorrendo la quarantena insieme, a casa, senza mai annoiarsi. Lo dimostrano i video che hanno deciso di condividere su Instagram quasi ogni giorno, nei quali mostrano scene di vita quotidiana. Uno di questi ha particolarmente divertito i follower della coppia e scatenato tanti commenti positivi. Le immagini postate dalla Izzo la vedono punzecchiare dolcemente suo marito: “Io se ti vedo oggi capisco che sei stato bello!” esordisce la regista “Sei ancora molto bello” continua, inquadrandolo. Poi ironizza: “Anche io lo ero e sono ancora molto bella” e si inquadra, mostrandosi anche un po’ in disordine ma comunque col sorriso. Ricky appare infastidito ma non troppo e le chiede di allontanare un po’ il cellulare: “Mettimelo nel naso tra poco!”, sbotta.

Simona Izzo punzecchia Ricky Tognazzi poi la dedica d’amore

Simona Izzo però continua a punzecchiarlo, poi sottolineando ancora la sua bellezza di uomo maturo confessa: “Ti sposerei altre mille volte su mille altari”; Ricky fa del sarcasmo “Allora ti accompagno!”. La Izzo replica: “Ma come, mi accompagni a sposarmi con un altro uomo?” Tognazzi fa allora un passo indietro: “No, ho detto che vengo con te”. Una scenetta davvero simpatica, alla quale Simona Izzo ha accompagnato una didascalia con la quale ha ribadito i suoi sentimenti per il marito: “Io e Ricky ci sposiamo tutti i giorni ahah ma non sarà troppo brancati disse alla proclemer: ti sposerei mille volte su mille altari”, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA