Simona Izzo Vs Maria Laura De Vitis: “Strumentalizzi la storia con Brosio”/ “In tv..”

Si torna a parlare della storia d’amore nata tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis nello studio di Pomeriggio 5. Nel salotto di Canale 5, si riaccende infatti la polemica, ricordando lo scontro nato nell’ascensore di Live non è la D’Urso con Manuela Ferrera. Tra gli opinionisti c’è però chi mette ancora in dubbio la veridicità di questo rapporto tra Brosio e Maria Laura che, ricordiamo, hanno 42 anni di differenza.

Simona Izzo accusa infatti la ragazza: “Io non credo che il problema sia se si lavora insieme, io penso che si possano incontrare due persone che si amano e a quel punto non conta niente l’età e la differenza d’età. Se tu però strumentalizzi una storia allora è chiaro che diventa sospetto. Anche Brosio lo sta facendo! Tu sei in televisione solo per parlare di lui.” ha dichiarato la regista.

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio, la loro storia nel mirino delle critiche

Non si è detto del tutto d’accordo Biagio D’Anelli che, in studio a Pomeriggio 5, ha invece accusato Paolo Brosio: “Fa il farfallone con le altre donne, io vedo più Brosio che sta strumentalizzando lei.” Maria Laura ha però replicato, difendendo il suo compagno e la loro storia d’amore: “Ma se vengo chiamata in causa per questo, è chiaro che io intervengo per dire la mia. Secondo voi a me fa piacere di dover sempre smentire le accuse verso Paolo e la nostra storia?” ha aggiunto la ragazza. Assente in studio, Paolo Brosio potrebbe presto tornare a dire la sua e replicare alle nuove accuse.



