Simona, la mamma di Benedetta Stocchi, è arrivata al Grande Fratello carica come una bomba per dire a Domenico D’Alterio tutto ciò che pensa di lui (e non è stato qualcosa di buono). Inizialmente lo ha espresso attraverso un videomessaggio, nel quale gli ha detto: “Non mi sei veramente piaciuto. Stai ferendo due famiglie: da una parte c’è la tua compagna, dall’altra parte c’è Benedetta, una ragazza pura che crede ancora nell’amicizia. La stai ferendo, mettendola in cattiva luce con tutta Italia. – e ha continuato – Ma il cervello che ti dice? Pensi che la gente è scema? Se tieni alla famiglia, fai l’uomo! La gente ti vede e prima o poi se ne accorgerà di quello che sei.”

Di fronte a queste parole, Domenico è apparso scosso: “A me dispiace di tutto ciò. – ha esordito, per poi ribadire ciò che ha già detto – Io ripeto per l’ennesima volta perché tra me e Benedetta c’è sempre stata soltanto un’amicizia. Non so che dire di fronte a questo messaggio. Per l’ennesima volta è passato un messaggio che mai avrei voluto. È un rapporto bello e pure, a me dispiace del messaggio che è passato.”

Simona, mamma di Benedetta Stocchi affronta Domenico D’Alterio in diretta al Grande Fratello: è lite!

Pochi minuti dopo, la mamma di Benedetta è però faccia a faccia con Domenico e gli ribadisce quelle che, secondo lei, sono le colpe dell’uomo: “Le distanze le devi mantenere! Se vuoi bene a tua moglie, la devi rispettare! Fuori vedono altro, io voglio soltanto chiarezza: tu fai passare Benedetta per una sfasciafamiglie.” Di fronte a queste parole, Domenico ha sottolineato che con Benedetta è sempre stata soltanto un’amicizia ma che si allontanerà ancora di più se è questo l’unico modo per evitare questa guerra.