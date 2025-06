Brunori Sas e Simona Marrazzo: amore a gonfie vele dopo tanti anni insieme

Praticamente da sempre, il cuore di Brunori Sas batte per Simona Marrazzo, la compagna e madre della figlia Fiammetta. Benché stiano insieme da tanto tempo, della coppia non si hanno moltissime informazione. Il cantante e la sua dolce metà sono infatti riservatissima e lasciano trapelare davvero poco della loro vita insieme. Quel che sappiamo è che Simona Marrazzo è considerabile la manager dell’artista, avendo collaborato in prima persona a diversi lavori del compagno.

Fa parte anche della band, assieme agli altri collaboratori di Brunori Sas. Dal 2011, la coppia è anche a capo dell’etichetta di produzione Picicca Dischi. Parlando della sua storia d’amore con Simona in una intervista a Radio Italia, Brunori Sas ha speso per lei parole al miele, dosando ironia e romanticismo. “Dopo vent’anni insieme è un po’ dura per lei”, scherza il cantautore.

“Deve assistere ai miei monologhi anche a casa e ormai ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”, ha confidato ancora Brunori Sas parlando di Simona. Da circa quattro anno sono diventati genitori di Fiammetta, la figlia a cui il cantante ha dedicato la canzone sanremese L’albero delle Noci.

“C’è stato il Covid che mi ha portato a ripensare al quotidiano in modo diverso, e poi è nata mia figlia Fiammetta che ha cambiato tutto il mio mondo”, ha detto Brunori Sas in una intervista riportata da Vanity Fair. Insomma, oggi il cantante non potrebbe chiedere di meglio: una splendida figlia ed una compagna che non scambierebbe con nulla al mondo. Questa sera, ricordiamo, il cantante parteciperà al Tim Summer Hits.

