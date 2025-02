Poeta d’altri tempi, in grado di trasformare in poesia la musica e viceversa, Brunori Sas è un’anima che appare quasi fuori posto nella società e nel mondo artistico di oggi. Valori e pensieri profondi quelli che possiamo scorgere nei brani dell’amato cantautore di origine calabrese, che vedremo sul palco di Sanremo 2025. Al suo fianco ci sarà come sempre Simona Marrazzo, la donna che da tantissimi anni ormai condivide con lui la sua esistenza e che lo ha reso papà di una bambina, Fiammetta.

Simona e Dario si conoscono praticamente da quando erano appena due ragazzini: lei, infatti, è la sua manager e socia dell’etichetta discografica che il cantautore ha fondato, la Picicca Dischi. Fa parte inoltre della band che suona durante i concerti dell’artista: in particolare la Marrazzo si occupa delle percussioni e del sintetizzatore. Per quanto i due prediligano un profilo basso per tentare di difendere e proteggere la loro privacy, il loro amore è noto a tutti poiché nato appunto sotto la luce del sole, o meglio, sotto la luce dei palchi che da sempre calcano insieme.

Simona Marrazzo, compagna di Brunori Sas: “Mai fatto calcoli”

Brunori Sas non è solito fare dichiarazioni d’amore pubbliche a Simona Marrazzo ma in alcune occasioni ha espresso tutta la sua dolcezza, che siamo soliti scovare nei suoi brani, anche sul palco. “Oggi questa signorina al mio fianco compie gli anni. Mi sopporta da metà della sua età, che è uguale alla mia, anche se la mia sembra il doppio. Adesso fate voi i calcoli, perché noi, in tutta onestà, non li abbiamo mai fatti” ha scritto qualche anno fa in occasione del compleanno di lei.

I due nel 2021 sono diventati genitori di una bambina, Fiammetta, che ha cambiato completamente l’esistenza della mamma e del papà. La compagna di Brunori Sas e lo stessa cantautore, infatti, hanno completamente perso la testa per il loro piccolo uragano.

