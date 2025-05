Simona Marrazzo è la compagna ormai storica dell’artista Brunori Sas, cantautore che abbiamo ammirato anche quest’anno al Festival di Sanremo 2025 e che vedremo anche al Concerto del 1 Maggio. L’uomo è una delle belle sorprese a livello musicale di questo 2025 e sta acquisendo sempre più importanza e popolarità a livello nazionale.

Simona Marrazzo è anch’ella nata nel 1977 come Dario Brunori ed i due hanno un rapporto che viaggia piuttosto duraturo ormai da anni. Brunori e Simona gestiscono insieme una casa discografica, l’etichetta Picicca Dischi e come rivelato più volte da Brunori la donna ha sempre creduto nelle qualità musicali dell’artista, è la sua prima ‘fan’.

Da oltre 25 anni collaborano e sono una presenza costante nella vita dell’altro e la donna ha un grande legame con lui. I due hanno – oltre alla casa discografica – anche una tenuta vinicola situata tra il Parco Nazionale della Sila e quello del Pollino. Ma da qualche anno i due condividono anche la cosa o meglio la persona più bella, l’amore per la piccola Fiammetta

Simona Marrazzo e il rapporto duraturo con Brunori Sas

Simona Marrazzo ha una figlia con Brunori Sas, la piccola Fiammetta nata nel 2021. I due sono legatissimi alla piccola e spesso postano scatti social riguardanti la tenera bambina, prossima ai 4 anni. Solitamente Simona è molto riservata ed anche sui social tende a non pubblicare quasi nulla della sua vita privata.

Simona Marrazzo pubblicava solo cose relative al compagno e al loro lavoro, ma dall’arrivo di Fiammetta qualcosa è cambiato e spesso la donna posta foto affiancati da bellissimi messaggi. Solitamente i due mantengono riservatezza sul loro rapporto ma qualche tempo fa l’artista si è raccontato a Radio Italia svelando aneddoti sul loro rapporto:

“Lei ormai è davvero rassegnata, si è abituata a sentire i miei monologhi per casa” disse Brunori ovviamente sorridendo e scherzando con i conduttori e poi chiarendo: “Credo che ormai probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza per cui le rimbalza tutto addosso” spiegò Brunori che ha sempre fatto capire di come Simona sia la sua roccia.