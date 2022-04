Simona Marrazzo, chi è la fidanzata di Dario Brunori Sas/ Uniti nella vita e nel lavoro

Coniugare amore e attività professionale può non essere semplice, proprio perché a volte si può finire per trascinare tra le mura domestiche tensioni che nascono sul lavoro. A volte, però, le eccezioni anche in questo ci sono e Dario Brunori e la fidanzata Simona Marrazzo ne sono la dimostrazione. I due, infatti, formano una coppia consolidata ed è per questo che lei ormai da vent’anni lo accompagna nei suoi concerti, non solo per sostenerlo emotivamente ma anche aiutandolo in maniera concreta. Lei pensa spesso alle sue percussioni ed è dietro al suo sintetizzatore.

Il supporto che lei dà al cantante non è però finita qui. La donna può essere considerata anche la sua manager, oltre a essere socia dell’etichetta discografica che hanno creato, la Picicca Dischi. La società è stata lanciatan el 2010 grazie alla collaborazione di Matteo Zanobini.

Chi è Simona Marrazzo: è lei l’amore di Dario Brunori Sas

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, non ama spettacolarizzare la sua storia d’amore in Tv, ma periodicamente utilizza i social per esprimere quello che prova. E lo ha fatto anche recentemente con una dedica per la sua compagna di vita: “Oggi questa signorina al mio fianco compie gli anni – ha scritto –. Mi sopporta da metà della sua età, che è uguale alla mia, anche se la mia sembra il doppio. Adesso fate voi i calcoli, perché noi, in tutta onestà, non li abbiamo mai fatti”.

La donna fa inoltre parte della band che accompagna il cantante, che comprende anche Stefano Amato, Lucia Sagretti, Massimo Palermo, Mirko Onofrio, Mauro Ottolini, Alessandro Stefano e Dario Della Rossa. A ottobre 2021 la coppia ha festeggiato l’arrivo della loro prima figlia, Fiametta. Anche in questo caso non è mancato un post social: “Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in ventiquattro ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali“.

