Simona Marrazzo, compagna Brunori Sas/ Un amore dentro e fuori dal palco

Simona Marrazzo e Brunori Sas, con la figlia Fiammetta formano una bellissima famiglia

Simona Marrazzo è la compagna di Bruno Sas, ovvero Dario Brunori, noto cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. Benché non ami portare in tv la sua storia d’amore con Simona Marrazzo, sui social media non di rado, il cantante esprime ciò che prova per la sua dolce metà. Così ogni occasione importante diventa quella giusta per dichiarare il suo amore.

“Mi sopporta da metà della sua età, che è uguale alla mia, anche se la mia sembra il doppio“, il simpatico augurio di Brunori in occasione del compleanno di lei. Quel che forse non tutti sanno, è che la donna fa parte della band che lo accompagna nei concerti, insieme a Stefano Amato, Lucia Sagretti, Massimo Palermo, Mirko Onofrio, Mauro Ottolini, Alessandro Stefano e Dario Della Rossa.

Nel 2021, ad ottobre, Simona Marrazzo e Brunori Sas hanno messo a frutto il loro amore, con l’arrivo della prima figlia Fiammetta. Naturalmente, anche in quella circostanza, Dario Brunori non si era tirato indietro dall’esprimere, con ironia e affetto, tutta la sua gioia per il coronamento di un sogno. “Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in ventiquattro ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me“, aveva scritto sul post dedicato a Fiammetta.

“Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali“. Insomma con l’arrivo della piccola, Simona Marrazzo e Brunori Sas sono sempre più uniti, dentro e fuori dal palco.

