Simona Marrazzo, compagna di Brunori Sas: chi è la donna da una vita al fianco del cantante calabrese? Insieme genitori di Fiammetta

Nella vita di Brunori Sas, nome d’arte di Dario Brunori, c’è da una vita intera Simona Marrazzo, la compagna dal punto di vista sentimentale e non soltanto. I due stanno insieme praticamente da sempre e nel 2021 sono diventati genitori di Fiammetta, la splendida bimba nata dal loro amore, alla quale il papà ha dedicato “L’albero delle noci”, canzone toccante ed emozionante con la quale ha preso parte a Sanremo 2025. La compagna di Brunori Sas, come dicevamo, non è solamente al suo fianco nella vita ma anche nella musica. Simona Marrazzo, infatti, è anche manager del marito nonché co-fondatrice della casa discografica che hanno aperto insieme, la Picicca Dischi.

Dario e Simona non sono sposati: la loro relazione va avanti da oltre vent’anni, da quando in gioventù si sono conosciuti e innamorati. Nonostante una lunga storia d’amore, i due non sono mai convolati a nozze: probabilmente non hanno sentito l’esigenza di sposarsi, essendo legati da un amore forte e duraturo. Come Dario Brunori, anche Simona Marrazzo è originaria della Calabria: i due si sono conosciuti infatti quando erano appena due ragazzi e hanno cominciato la loro relazione e ben presto anche la collaborazione musicale che ha poi portato Brunori a diventare uno degli artisti e cantautori più apprezzati e conosciuti sul panorama artistico attuale.

Chi è Simona Marrazzo, compagna di Brunori Sas: al suo fianco nella musica

Classe 1977, Simona Marrazzo, come abbiamo visto, è sempre al fianco del marito anche per quanto riguarda la carriera: è infatti la sua manager ma soprattutto la sua prima tifosa. Il loro amore è sopravvissuto agli anni ma soprattutto alla notorietà: nonostante Brunori abbia avuto una carriera incredibile, partita dal nulla, Simona è sempre stata con lui, senza mai lasciarlo e viceversa. Un amore che dunque si è dimostrato forte, solido ma soprattutto vero.