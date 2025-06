Nei brano di Brunori Sas l’amore è un filo conduttore, il motore che muove tutta la sua musica. Ad ispirarlo di continuo è ciò che vive in prima persona con la donna che è al suo fianco da tutta una vita: Simona Marrazzo. La compagna di Brunori Sas, spesso “dietro le quinte” rispetto al successo dell’artista calabrese, è al suo fianco da sempre. La donna non è solamente la sua compagna di vita ma anche una partner professionale: fa parte, infatti, del suo staff ed è inoltre la sua manager e co-fondatrice della casa discografica Picicca Dischi che i due hanno scelto di creare insieme.

Simona Marrazzo, classe 1977, è calabrese come Brunori Sas. I due si sono di fatti conosciuti nella loro terra d’origine alla quale sono entrambi molto legati. La compagna di Brunori Sas ha sempre lavorato nel mondo della musica, prima come organizzatrice di eventi e dopo ancora come manager nello staff del compagno. I due stanno insieme da più di vent’anni: un amore saldo che ha resistito al successo dell’artista, dietro al quale si nasconde appunto anche la sua compagna.

Simona Marrazzo, compagna di Brunori Sas: “Ormai è rassegnata”

Parlando di Simona Marrazzo, compagna di Brunori Sas, l’artista calabrese ha raccontato: “Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa, probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”. Nel 2021, la coppia formata da Simona e Dario Brunori, in arte appunto Brunori Sas, si è arricchita di un nuovo e splendido capitolo, con la nascita della loro amata bambina, Fiammetta. Una bimba fortemente desiderata che ha unito ancor di più i due eterni fidanzati, che di mettersi la fede al dito sembrano non sentirne l’esigenza. Al contrario, però, hanno sempre desiderato un bimbo tra loro e proprio nel 2021 è arrivata Fiammetta, il centro della loro esistenza.