Chi è Simona Marrazzo, la compagna di Brunori Sas, e la nascita della figlia

Pensa alla compagna Simona Marrazzo e alla figlia Fiammetta quando sale sul palco dell’Ariston, del resto è a loro che Brunori Sas ha dedicato la canzone “L’albero delle noci” che ha portato al Festival di Sanremo 2025. Recentemente ne ha parlato anche a Esquire, entrando tra le pieghe del brano che sta riscuotendo un successo importante. All’inizio, ad esempio, si rivolge alla compagna, che è anche socia in affari, visto che insieme hanno lanciato la casa discografica Picicca Dischi.

Poi parla della Calabria e della rivoluzione per la nascita della figlia, ma in generale c’è il tema dei legami e le “difficoltà nel tenere in piedi relazioni durature“. Nella canzone parla anche di un amore così grande da essere insostenibile, che è esattamente ciò che prova da quando è padre, una sensazione che lo fa sentire inadeguato e disorientato.

In merito all’educazione che vogliono darle lui e la compagna Simona Marrazzo, Brunori Sas ha spiegato che deve viversi un rapporto alla pari e che i genitori non devono essere necessariamente un esempio. Anzi, vorrebbe lui imparare dalla figlia.

Come Simona Marrazzo e la figlia Fiammetta hanno cambiato la vita di Brunori Sas

Dunque, non poteva esserci Festival di Sanremo 2025 per Brunori Sas senza la figlia Fiammetta, nata nel 2021, su cui a Esquire ha spiegato che ha scardinato tutte le sue certezze, al punto tale da rivoluzionare anche le sue priorità, ma per certi aspetti lo ha pure alleggerito. Per quanto riguarda la figura della compagna, si tratta di una figura estremamente riservata, nonostante stiano insieme da molti anni. Dunque, la coppia è riuscita a vivere al massimo la relazione, restando però lontano dai riflettori. Così sono riusciti a viversi la gioia infinita della genitorialità, dopo aver vissuto tanti anni da fidanzati.

Di fatto, la compagna è insieme a lui da una vita, sono 25 gli anni che hanno condiviso. Lei è la sua manager, hanno una tenuta vinicola e un’etichetta discografica con Matteo Zanobini, ma è anche la sua dolce metà e la mamma della bambina che gli ha stravolto la vita. Dunque, la musica ha sempre fatto parte della loro relazione, così come la vita privata si è intrecciata a quella professionale, ma nonostante ciò hanno trovato un equilibrio fondamentale.