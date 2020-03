Simona Marrazzo fidanzata Brunori Sas/ Una storia d’amore perfetta

Simona Marrazzo è sempre stata la compagna perfetta per Brunori Sas: lo si intuisce dalla presenza di entrambi durante i concerti dell’artista, anche se sul conto della donna si sa ancora poco e nulla. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Brunori Sas sarà invece uno degli artisti che potremo ascoltare grazie al programma Musica che unisce, in onda nel preserale di Rai 1. Purtroppo i fan, per quanto amino la coppia, non avranno la possibilità di vederli insieme. Anche se a dirla tutta ci sono abituati: chi segue il musicista da tempo, sa bene quanto siano rare le sue foto in compagnia della fidanzata. L’ultima infatti risale ormai allo scorso luglio, quando ha deciso di farle una dedica speciale in occasione del suo compleanno. “Oggi questa signorina al mio fianco compie gli anni”, ha scritto, “mi sopporta da metà della sua età, che è uguale alla mia, anche se la mia sembra il doppio. Adesso fate voi i calcoli, perchè noi, in tutta onestà, non li abbiamo mai fatti”. I due continuano ad essere uniti nella vita così come nell’arte, come dimostra la presenza di Simona nel recente album di Brunori Sas, dal titolo Cip!, con cui il cantautore ha deciso di inaugurare il 2020.

Simona Marrazzo fidanzata Brunori Sas: alla larga da occhi indiscreti

Per Simona Marrazzo la privacy è essenziale, soprattutto per tenere alla larga gli occhi indiscreti che vorrebbero scoprire tutto sulla sua relazione con Brunori Sas. Lei, capelli biondi e lisci, ha condiviso con il cantautore molto di più dello stesso tetto, puntando anche all’arte. Simona infatti fa parte della storica band che accompagna Brunori, composta da Lucia Sagretti, Stefano Amato, Mirko Onofrio, Massimo Palermo, Dario Della Rossa, Mauro Ottolini e Alessandro Stefana. “Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa”, ha detto tempo fa l’artista a Radio Italia, “probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto”. L’ironia fa parte di entrambi e non è l’unica cosa che condividono. Simona infatti si occupa del management della sua dolce metà ed è socia della sua etichetta discografica, la Picicca Snc.



