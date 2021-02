Simona Perini, mamma di Stefano Sala/ L’ex suocera di Dayane Mello al GF VIP?

La trentasettesima diretta del Grande Fratello Vip sarà inevitabilmente dedicata al lutto che ha subito Dayane Mello. La brasiliana ha perso suo fratello minore Lucas in seguito ad un incidente e questa sera sarà difficile per lei, così come per tutti gli altri gieffini, affrontare la diretta. Alfonso Signorini ha però in serbo per lei la visita di alcune persone desiderose di manifestarle il proprio affetto e il sostegno in un momento così difficile e delicato e, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, una di queste dovrebbe essere la mamma di Stefano Sala, nonché sua ex suocera, la signora Simona Perini. Dopo aver sentito telefonicamente il suo ex, la donna sarebbe pronta a manifestare all’ex nuora tutto il suo sostegno e l’affetto in diretta televisiva.

Simona Perini, l’ex suocera di Dayane Mello al Grande Fratello Vip per una sorpresa?

Per Dayane Mello non sarà semplice affrontare questa serata. La diretta del Grande Fratello Vip metterà la concorrente a stretto contatto col suo dolore. La morte del fratello Lucas, in questi giorni, è stata affrontata dalla Mello con la vicinanza dei suoi compagni d’avventura e con tanti gesti simbolici. In più, Dayane ha potuto partecipare online alla veglia funebre insieme alla sua famiglia in Brasile. Potrebbe arrivare nel corso della serata anche qualche visita da lontano, da parte di familiari o un collegamento con suo fratello Juliano, il primo a dare la notizia della morte di Lucas Mello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA