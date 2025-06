Simona Salvemini e l’amore finito con Filippo Bisciglia

Ricordate Simona Salvemini? L’ex fidanzata di Filippo Bisciglia negli ultimi tempi è tornata ad affacciarsi sui social, mostrandosi in un lato davvero inedito e apparendo addirittura poco riconoscibile a molte persone che negli anni l’avevano un po’ persa di vista. Tanti cambiamenti estetici e diversi ritocchini hanno presentato una versione di Simona Salvemini decisamente nuova e in molti non hanno riconosciuto a primo impatto la ragazza.

“Ma almeno tu riesci a riconoscerti allo specchio?” è una delle domande spuntate sul profilo social dell’ex gieffina, che nel 2006 ha vissuto l‘esperienza del Grande Fratello nell’edizione poi vinta da Augusto Megni. E c’è chi ha puntato il dito con una certa veemenza nei confronti dell’ex fidanzata di Filippo Bisciglia, che si è ritrovata a fare i conti con una valanga di attacchi non indifferenti da smaltire. E non si tratta ovviamente del primo caso analogo, visto che già in passato alcune altre protagonista del Grande Fratello sono finite nel mirino, come ad esempio Guendalina Tavassi.