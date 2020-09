Simona: “Sono l’amante di Francesco Mango”/ “Viola Valentino sa tutto. Ci sentiamo”

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, 17 settembre. Barbara D’Urso ha ospitato in studio Simona, una donna che dice di essere la fidanzata, o meglio, la ‘vera amante’ di Francesco Mango. Lui è il fidanzato di Viola Valentino che solo pochi giorni fa è stata ospite della D’Urso per raccontare di aver scoperto del tradimento di Francesco. Lui è stato infatti paparazzato mentre bacia una ragazza che però non è la Simona, che si dice sua amante dalla D’Urso, ma Sara, conduttrice conosciuta durante un evento. “Le foto sono chiaramente false” dichiara Roberto Alessi, convinto che quello con Sara sia un servizio organizzato. Cosa, d’altronde, sostenuta anche da Ivan Cattaneo, che ha partecipato a quel fatidico evento. Così oggi, a Pomeriggio 5, viene a galla uno scoop che è proprio Simona a rivelare.

“Sto con Francesco Mango da 1 anno e mezzo, Viola Valentino sapeva tutto”

La donna, con chat e foto alla mano, dimostra infatti a tutti di essere realmente l’amante di Francesco Mango. “Il fidanzato di Viola Valentino in realtà è fidanzato con me da un anno e mezzo. Io pensavo di venire qui con Francesco per parlare della nostra storia e non della sua con un’altra donna.” ha esordito la donna. Ma non è finita qui: Viola Valentino non solo saprebbe tutto ma lo avrebbe anche condiviso per tutto il tempo. “Lei lo sa, noi ci parliamo” ha dichiarato Simona, cosa confermata anche dalla D’Urso che ha letto i loro messaggi. “Viola però è arrabbiata, più con lui che non me” ha aggiunto la donna, dichiarando che entrambe sono al centro di una situazione insostenibile: “Francesco non prende posizione… però mi ha chiesto di sposarlo”. Una situazione che solleva un vero e proprio polverone e che necessita, ora, dei chiarimenti di Francesco Mango e Viola Valentino. (Clicca qui per il video)



