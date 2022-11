Simona Sparaco, chi è la moglie di Massimo Gramellini/ “Ci siamo guardati e…”

Simona Sparaco, la carriera e i suoi più celebri romanzi

Oltre ad essere nota come la moglie di Massimo Gramellini, Simona Sparaco è anche una celebre scrittrice e sceneggiatrice italiana. Nata a Roma il 14 dicembre 1978, ha coltivato sin da giovane la passione per la letteratura e la scrittura, avviando i suoi studi in Scienze della Comunicazione a Londra dopo il periodo del liceo. Si è laureata in Inghilterra per poi tornare in Italia e prendere una seconda laurea, questa volta in Lettere, indirizzo Spettacolo. Come riporta la pagina del sito del Premio Strega a lei dedicata, ha anche frequentato diversi corsi di scrittura creativa, tra cui il master della scuola Holden di Torino.

Il suo primo romanzo è Anime di carta, pubblicato nel 2005, cui hanno fatto seguito alcune collaborazioni con altre importanti case editrici. Per Newton Compton Editore ha pubblicato Lovebook e Bastardi senza amore rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Per Giunti, tra gli altri romanzi, ha scritto anche Nessuno sa di noi, che le è valso un doppio riconoscimento nel 2013: non solo l’approdo alla selezione finale del Premio Strega, ma anche la conquista del Premio Roma.

Simona Sparaco e la storia d’amore con il marito Massimo Gramellini

Simona Sparaco, che sarà oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è anche la moglie di un altro celebre giornalista e scrittore italiano: Massimo Gramellini. La coppia ha anche un figlio, Tommaso, nato nel 2019. La loro storia d’amore assomiglia proprio a quella delle favole: i due si sono conosciuti grazie ad un amico in comune, è scattato il cosiddetto colpo di fulmine e si sono innamorati.

Come aveva rivelato la scrittrice a L’Ora Solare, “siamo arrivati a un punto delle nostra vite nel quale volevamo entrambi essere felici e non soffrire più. Io e Massimo ci siamo guardati, ci siamo riconosciuti e abbiamo deciso di coniugare insieme i verbi al futuro“. Uniti da un profondo amore e dalla comune passione per la letteratura e la scrittura, Simona Sparaco e Massimo Gramellini coltivano il loro amore anno dopo anno. Al loro fianco il figlio Tommaso, con il quale formano una bellissima famiglia.

