Simona Sparaco, compagna Massimo Gramellini/ Lovebook, le due lauree, i figli…

Simona Sparaco è famosa per essere la compagna di Massimo Gramellini, scrittore, conduttore tv e giornalista italiano del Corriere, ma anche per i suoi numerosi romanzi pubblicati. Nata a Roma il 14 dicembre del 1978 (fra pochi giorni compirà 42 anni), fu fin da piccola appassionata di letteratura ed è per questo che decise di lasciare l’Italia subito dopo aver concluso il liceo, per trasferirsi a Londra, iscrivendosi alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Laureatasi nella capitale inglese fece ritorno in Italia per poi ripartire di nuovo, destinazione Singapore. Non contenta, tornata nuovamente nel Belpaese, decise di prendere una seconda laurea, iscrivendo alla facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo, il suo secondo amore dopo i libri. Il primo romanzo di Simona Sparaco uscì nel 2005 edito da Viviani Editori, ma come spesso e volentieri accade per numerosi scrittori, il libro non venne apprezzato. Due anni dopo, però, con la pubblicazione di “Lovebook” con Newton, Simona ottenne il giusto riconoscimento, entrando di frequente nella categoria dei libri Best seller.

SIMONA SPARACO, COMPAGNA MASSIMO GRAMELLINI: QUANDO FECE COMMUOVERE MARA VENIER…

Prima di Massimo Gramellini, Simona Sparaco è stata spostata con un uomo, la cui identità è però sconosciuta, e da cui ha avuto il suo primo figlio, Diego. In seguito, nel 2019, è invece venuto al mondo Tommaso, nato dall’unione fra la scrittrice e il giornalista. I due si sono conosciuti, come spesso e volentieri accade, tramite un’amica in comune, e sembra che fra di loro sia scoppiato una sorta di colpo di fulmine, anche se per ora il matrimonio non sembrerebbe rientrare nei loro piani. Tra l’altro per Simona Sparaco sarebbe il secondo, mentre per Massimo Gramellini addirittura il terzo: meglio andarci cauti stavolta. La Sparaco era stata già ospite di Domenica In durante l’edizione 2018-2019 del programma, e in quell’occasione fece commuovere Mara Venier. Alla fine dell’intervista la scrittrice disse: “Non dimenticate di dire che volete bene ai vostri genitori finché sono accanto a voi”, parole che fecero visibilmente piangere la Mara nazionale, che non ha ancora superato la scomparsa della mamma, morta nel 2015.



