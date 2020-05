Simona Sparaco, compagna Massimo Gramellini/ “Siamo fatti per stare insieme”

Pubblicità

Simona Sparaco è la compagna di Massimo Gramellini, il giornalista e conduttore ospite della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera” di Francesca Fialdini. Da diverso tempo l’autore “Fai bei sogni” è felicemente impegnato e innamorato di Simona, scrittrice e sceneggiatrice. Un amore nato quasi per caso come ha raccontato la scrittrice, vincitrice del premio letterario DeA Planetali per l’opera letteraria “Nel silenzio delle nostre parole”. Intervistata da caprese.it, la Sparaco si è raccontata per la prima volta a cuore aperto rivelando quando e come ha conosciuto Gramellini. “Dopo la separazione ero a pezzi. Ero tornata dai miei a Roma con il bimbo piccolo, sentivo di aver fallito” – ha dichiarato la scrittrice – “non credevo più nell’amore o, meglio, avevo paura di amare di nuovo. Ero rimasta bruciata e non osavo neppure riavvicinarmi al fuoco, stavo ancora elaborando il lutto. Poi è arrivato Massimo e ho capito che l’amore era una cosa diversa”. L’incontro tra Simona e Massimo è avvenuto grazie all’amica in comune Chiara Gamberale come ha rivelato la Sparaco: “da tempo mi diceva che dovevo conoscerlo, che era lui l’uomo della mia vita. Lì per lì non ne ero convinta ma quando l’ho visto, l’ho subito riconosciuto. Ci siamo abbracciati e abbiamo capito che eravamo fatti per stare insieme”.

Simona Sparaco e il figlio Diego: “la vita ha scelto per noi”

Un vero e proprio colpo di fulmine tra Massimo Gramellini e Simona Sparaco che non ha fatto segreto della cosa. “Entrambi siamo persone travagliate, con traumi alle spalle che abbiamo curato scrivendo dei libri” – ha raccontato a caprese.it la scrittrice – “lui, il suo, l’ha raccontato in ‘Fai bei sogni’ dove elaborava il lutto per la morte della madre, mentre io nel romanzo semiautobiografico ‘Nessuno sa di noi’ ho messo tutto il mio dolore di madre mancata”. Un incontro che li ha portati non solo ad innamorarsi, ma anche a decidere di mettere su famiglia visto che dal loro amore è nato il piccolo Diego, anche se la Sparaco ci tiene a precisare: “pensavamo di essere entrambi troppo grandi, ma è venuto e a quel punto la vita ha scelto per noi. Lui poi non aveva figli”. Parlando poi di Gramellini padre ha rivelato: “è un bravo papà, molto dolce. Che si è preoccupato subito per me e mi ha detto: “Dobbiamo prendere una tata perché siamo due persone che lavorano e non deve essere tutto sulle tue spalle””. Tra i progetti futuri della coppia c’è anche il matrimonio come ha annunciato la scrittrice: “si presto. Per me sarà la seconda volta, per lui la terza. In realtà ci sentiamo già sposati, ma quando hai un figlio il pezzo di carta lo richiede ancora la società per avere più diritti”.



