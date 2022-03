Simona Sparaco, moglie Massimo Gramellini e il figlio Tommaso/ “Coniughiamo insieme i verbi al futuro”

Simona Sparaco e Tommaso sono la moglie e il figlio di Massimo Gramellini. Un grande amore quello nato tra la scrittrice ed il giornalista che sono legati da diversi anni. Nel 2019 la nascita del figlio Tommaso, una gita immensa che li ha uniti ancora di più. Proprio la scrittrice, ospite de “L’Ora Solare”, parlando del matrimonio con Massimo Gramellini ha rivelato: “siamo arrivati a un punto delle nostra vite nel quale volevamo entrambi essere felici e non soffrire più. Io e Massimo ci siamo guardati, ci siamo riconosciuti e abbiamo deciso di coniugare insieme i verbi al futuro”. Una famiglia allargata, visto che Simona prima di sposare Massimo è stata legata ad un altro uomo da cui ha avuto un figlio. Proprio la Sparaco parlando dei figli ha detto: ” il più grande è un bravo baby sitter. Ha persino trovato un modo di comunicare con il fratellino e ci traduce le sue richieste”.

L’amore come la felicità possono fare paura. Lo sa bene la scrittrice che nel suo libro “Dimmi che non può finire” ha affrontato proprio il tema della paura.”Abbiamo tutti paura di lasciarci andare e di scommettere sul futuro. La mente può essere la nostra più grande alleata, ma anche la nostra più grande nemica: dipende tutto da che porta si decide di aprire quella del coraggio o quella della paura” ha detto la scrittrice.

Simona Sparaco e Massimo Gramellini: l’amore e la nascita di un figlio

Massimo Gramellini e Simona Sparaco sono innamorati come il primo giorno. Ad unirli ancora di più la nascita di Tommaso, il figlio nato nel 2019. Un grande amore nato quasi per caso visto che si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune. Sin dal primo momento che i due si sono incontrato è scattato il classico colpo di fulmine che li ha portati a conoscersi ed innamorarsi.

Al momento però nessun matrimonio tra i due, visto che in passato Massimo Gramellini è stato sposato due volte e la Sparaco una.

