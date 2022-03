Simona Tabasco/ Da Doc a The White Lotus 2: è una delle tre italiane nel cast

Simona Tabasco, nel ruolo di Elisa Russo, è stata una delle protagoniste di Doc – Nelle tue mani, fiction di Rai 1 che ha messo un punto alla seconda stagione proprio nelle scorse ore. L’attrice, tuttavia, è pronta a tornare al più presto in televisione. È stata infatti inserita, come rivelato da Vanity Fair, nel cast internazionale di The White Lotus 2, serie tv statunitense firmata da Mike White per HBO. Insieme a lei ci sarà anche un altro volto noto nella storia del primario Andrea Fanti, ovvero quello di Beatrice Grannò, che ha interpretato Carolina Fanti. Oltre alle due “dottoresse”, la terza ed ultima italiana è Sabrina Impacciatore.

DOC NELLE TUE MANI 3, CI SARÀ ?/ Anticipazioni: "Inizio riprese nel 2023, Fanti..."

Le riprese della seconda stagione del telefilm che racconta la vita nel resort della White Lotus tra lusso e benessere sono già iniziate e proseguiranno fino al 1° aprile. La location scelta questa volta non sono più le Hawaii, bensì la Sicilia. In particolare, al Four Seasons Hotel – San Domenico Palace di Taormina. La storia sarà un capitolo a sé rispetto a quella della prima stagione, tanto che ci saranno molti volti nuovi a interpretare ospiti e membri dello staff del luogo.

DOC NELLE TUE MANI 2/ Anticipazioni ultima puntata 17 marzo, diretta: Andrea primario

Simona Tabasco nel cast di The White Lotus 2: chi interpreterà?

Simona Tabasco sarà dunque nel cast di The White Lotus 2 insieme alle altre due italiane Sabrina Impacciatore e Beatrice Grannò, ma non è dato ancora sapere chi interpreteranno. Lo stesso vale per gli altri attori, come Murray Abraham, Adam DiMarco e Meghann Fahy. Discorso diverso per Jennifer Coolidge, che era presente anche nella prima stagione, per cui viene da chiedersi se interpreterà il medesimo personaggio oppure se esso verrà cambiato.

Per saperne di più, ad ogni modo, bisognerà attendere ancora qualche mese. La seconda stagione della serie tv, infatti, verrà messa in onda tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Essa sarà trasmessa su Sky e su NOW, come accaduto per la prima che è già disponibile on demand e in streaming.

Doc 3, quando va in onda?/ Data d'inizio e cast della terza stagione su Rai 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA