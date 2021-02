Simona Tagli, casta da 10 anni/ “Voglio infrangere il voto perché si è avverato”

Simona Tagli, showgirl e icona degli anni ’80, ha annunciato nell’ultima puntata di “Pomeriggio 5” di essere pronta a infrangere il voto di castità fatto 10 anni fa. Nel salotto di Barbara d’Urso si stava parlando del rapporto con la fede e, oltre a Simona Tagli, c’erano ospiti in collegamento da Medjugorjie Paolo Brosio con la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. “Sono un po’ in imbarazzo a parlare di castità. La pratico da dieci anni, ma adesso vorrei infrangere il voto. Ho conosciuto una persona speciale…”, ha rivelato nel programma di Canale 5. La padrona di casa è rimasta stupita dalla rivelazione della showgirl: “Ma questa è una notizia choc. Vuoi interrompere la castità”. Simona Tagli ha anche raccontato di aver visto la Madonna nel lontano 1995, mentre era ricoverata in ospedale per aver contratto la Malaria.

Simona Tagli pronta a infrangere il voto di castità?

Molto devota alla Madonna di Loreto, Simona Tagli ha fatto voto di castità per chiedere una grazia e ottenere l’affido della figlia Giorgia: “Ho dovuto affrontare una dura guerra legale per l’affido di mia figlia… Un Voto fatto alla Madonna, in caso avessi vinto la mia battaglia in tribunale. Scioglierei il mio voto solo incontrando l’uomo ideale”, ha raccontato qualche mese fa al settimanale “Diva e Donna”. Per la figlia, la Tagli ha anche lasciato il mondo dello spettacolo. La grazia è stata ottenuta: “Il voto si è avverato. E adesso ho una persona speciale con cui infrangerlo”, ha detto la showgirl nello studio di Canale 5 senza rivelare il nome del compagno. Simona Tagli, però, non ha nascosto di essere combattuta sulla possibilità di infrangere il voto fatto 10 anni fa.



