C’è anche Simona Tagli tra gli ospiti di Storie di donne al bivio weekend. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello, è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro, ai microfoni di Monica Setta. Tanti gli argomenti scottanti sul tavolo, come il famoso voto di castità a cui oggi la showgirl ha deciso di “abdicare”. Nella sua vita privata e sentimentale oggi c’è spazio per il compagno Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia Georgia, con cui aveva chiuso alcuni fa dopo una crisi insanabile.

Proprio per dedicarsi alla figlia, in passato, Simona Tagli ha deciso di mettere in congelatore la sua vita sessuale, ma non solo: per anni si è immersa in un percorso di fede che a suo dire l’ha tenuta in piedi nei momenti più difficili. “Al Grande Fratello ho capito che amo gli uomini e che voglio tornare ad avere una relazione stabile”, ha raccontato Simona.

“Ho conosciuto un uomo e penso che, al di là di Siffredi e Vacchi, annuncerò a breve il mio fidanzamento”, aveva detto ancora Simona Tagli, riferendosi forse al ritorno di fiamma con Francesco. Proprio sui due vip la showgirl rilasciò le dichiarazioni più roventi, tra ironia e provocazioni, dicendo che deciderebbe rompere il suo patto di castità con loro. Il voto di castità risale al dicembre 2009, quando dopo la nascita della figlia Georgia, Simona voleva dedicarsi completamente al suo ruolo di mamma.

“Non me ne sono mai pentita, quella scelta era legata al diventare madre”, spiega. Nel passato sentimentale di Simona Tagli, invece, ci sarebbero altri nomi noti come quello di Antonio Zequila e Alberto di Monaco. “Per me il ses*o è sempre stato importante. Tra Alberto di Monaco e Antonio Zequila la palma di amatore numero uno va al Principe”, confida ancora l’ex concorrente del Grande Fratello, ripercorrendo le sue esperienze amorose più significative.