Chi è Simona Tagli: da Drive In alle esperienze nei reality show

La televisione è stata per tantissimi anni, ed è tutt’ora, la “casa professionale” di Simona Tagli, che proprio sul piccolo schermo ha conosciuto un grandissimo successo e costruito una carriera importante. Nata nel 1964 a Milano, dopo una breve esperienza nel mondo della moda si è avvicinata alla televisione e ha conosciuto il primo notevole successo negli anni ’80, a Drive In. Nel 1991 è stata poi valletta di Domenica In, sino al ruolo di conduttrice televisiva ricoperto negli anni successivi.

Il pubblico la ricorda in particolare al timone di numerosi game show di successo degli anni ’90 come Il grande gioco dell’oca – Stasera mi butto 1993, Giochi senza frontiere e Il grande gioco del mercante in fiera. Dalla conduzione alla partecipazione a numerosi reality show, Simona Tagli è stata concorrente de La talpa nel 2005 e nel 2006 de L’Isola dei Famosi, sino all’esperienza al Grande Fratello vissuta lo scorso anno nella Casa più spiata d’Italia.

Simona Tagli, il presunto ritorno di fiamma con l’ex compagno Francesco Ambrosoli

Cosa sappiamo invece della vita privata di Simona Tagli? La conduttrice è spesso piombata nel vortice della cronaca rosa nel corso degli anni, soprattutto per la chiacchierata relazione con il Principe Alberto di Monaco e per la storia d’amore con Antonio Zequila. Inoltre, dalla relazione con l’ex compagno Francesco Ambrosoli, imprenditore e discendente della celebre famiglia attiva nel settore del miele, nel 2005 è diventata mamma di una figlia, Georgia.

Qualcosa però sembra essere cambiato nella vita privata di Simona Tagli, soprattutto nell’ultimo periodo. In seguito alla rottura con l’ex compagno e dopo un lunghissimo periodo di castità, durato circa 15 anni, la conduttrice ha deciso di aprirsi nuovamente all’amore e ha annunciato un ritorno di fiamma con Francesco Ambrosoli, accennando anche al sogno del matrimonio. “Entro un anno mi sposo! Torno con il papà di mia figlia, lui non lo sa ancora ma presto glielo dirò”: così la Tagli ha spiazzato tutti a La volta buona, in un’intervista rilasciata lo scorso mese.

