Simona Tagli, chi è il compagno Francesco Ambrosoli e la figlia Georgia

Dal Grande Fratello in poi sono cambiate diverse cose nella vita di Simona Tagli. La celebre showgirl e conduttrice sta facendo i conti con tante novità, sia nella vita privata che sul lavoro e non è un mistero il fatto che abbia deciso di sposare il celebre compagno Francesco Ambrosoli. Con lui aveva già messo al mondo la figlia Georgia Ambrosoli nonostante una relazione che ha vissuto anche di momenti più travagliati nel corso degli anni e che avevano portato:

Antonella Mosetti, chi sono gli ex / Ha un fidanzato? Spunta la dedica. In passato la storia con Aldo Montano

“Stiamo insieme da 20 anni, ci siamo sfidati, separati e poi riuniti senza mai smettere di essere una famiglia. Adesso però è venuto il momento di regolarizzare” ha raccontato Simona Tagli in una recente intervista e annunciando il matrimonio per il prossimo maggio con quello che a questo punto si sente in dovere di definire senza problemi come l’uomo della sua vita. Un grande amore, di quelli che anche quando sembrano aver esaurito tutta l’energia e fatto dei giri immensi, si ritrovano per sempre.

Genitori di Benedetta Porcaroli, Barbara e Fabrizio/ "Famiglia allargata ma felice"

Simona Tagli, chi è la figlia Georgia

Dalla storia d’amore tra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli è nata la figlia Georgia, che il pubblico ha avuto modo di apprezzare anche nella casa del Grande Fratello quando la mamma vi ha partecipato come concorrente. Sappiamo che Georgia, classe 2005, lavora come speaker radiofonica e ha raccontato le sue grandi passioni:

“Sono innamorata della musica. Non esiste momento in cui non ascolto una canzone, anche quando mia mamma mi incarica di lavare i piatti” ha detto in una intervista Georgia Ambrosoli che in qualche modo ha seguito da vicino le passioni di mamma Simona Tagli. Una grande passione per lo spettacolo,a ndata a

Chi è Mario Lenti, cavaliere di Uomini e Donne che ha fatto innamorare Gemma Galgani/ E' vedovo dal 2024