Simona Tagli e Antonio Zequila fidanzati?/ Federica Panicucci ne dubita: “Forse…”

Ma dov’è la verità? Oggi Federica Panicucci a Mattino5 ha messo in dubbio la presunta storia d’amore tra Simona Tagli e Antonio Zequila. Lei continua a raccontare dei loro sette anni di amore, degli anni in cui lo ha chiuso in casa per non farsi fare le corna, e che lei poi lo ha lasciato proprio per via della sua partenza per gli Usa e per Sharon Stone. Una storia inventata? Oggi Federica Panicucci mette un po’ in dubbio queste parole per una serie di indizi che lei stessa elenca tra risatine e domande alla sua ospite: “Non ci hai mandato foto, non ti ricordi quando siete stati insieme e lui non parla di te nella casa, la cosa è un po’ strana, ha parlato di tutte e tutte sono state chiamate in casa perché tu no? Perché non abbiamo foto di te e Zequila? Ci hai mandato solo la copertina di una rivista che sembra un fotoromanzo..”. I dubbi della Panicucci fanno ridere gli opinionisti e mettono in crisi Simona Tagli che continua ad essere poco chiara.

SIMONA TAGLI E ANTONIO ZEQUILA SONO STATI DAVVERO FIDANZATI?

Simona Tagli a Mattino5 si scusa: “Era un periodo senza foto, era un periodo che quando uscivo di casa ero seguita continuamente. Avevo prodotto un fotoromanzo e anche un film, ma lui mi ha lasciato per Sharon Stone“. A supporto delle parole di Simona Tagli arriva Marco Balestri che rivela: “Io incontrai Simona con Zequila a Roma e voi stavate insieme ma lei non lo cagava molto, lui era un po’ dietro, un po’ in disparte“. Quando Federica Panicucci le fa notare ancora che la cosa è strana la Tagli ribadisce: “Non voglio salire sul carro di Antonio. Ce l’ha con me secondo me, prima di partire per il Grande Fratello Vip lui mi ha sgridato per questi dieci anni di castità” e a quel punto la conduttrice ribatte: “Mi sembra che tu lo abbia già fatto”. Come finirà questa storia?

