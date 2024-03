Simona Tagli è fidanzata?/ “Innamorata di Beatrice Luzzi”, ma col debole per Massimiliano Varrese: “Mi piace”

C’è un fidanzato nella vita di Simona Tagli? Il cuore della showgirl non trova pace dopo anni di amori e sofferenze

Simona Tagli è innamorata, ha un fidanzato? Probabilmente no, ma comunque continua a cercare con fiducia l’amore dopo tanti anni di sofferenze e delusioni. In passato Simona ha avuto una storia con Francesco Ambrosoli e Antonio Zequila, ma con nessuno dei due le cose sono progredite come avrebbe voluto. E nella sua esperienza nella casa del Grande Fratello 2024 si è guardata intorno, arrivando ad apprezzare Beatrice Luzzi, il cui fascino l’ha profondamente colpita. “Sono lusingata ed emozionata, non me l’aspettavo. Sono esterrefatta”, ha detto l’attrice dopo le bonarie lusinghe della coinquilina.

Proprio nella sua esperienza nella casa del Grande Fratello 2024, Simona Tagli ha raccontato una curiosità relativa al suo passato sentimentale, vale a dire quando fece un voto di castità. “In quel momento pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore, non avrei tenuto la testa sulle spalle”, ha detto durante una puntata in prima serata.

Gli apprezzamenti di Simona Tagli a Beatrice Luzzi, il “flirt” mai nato e il voto di castità sciolto dopo che…

Parlando con Alfonso Signorini, Simona Tagli si è tenuta aperta a nuovi flirt, precisando quindi di aver rinunciato al voto fatto tempo prima. “L’ho già sciolto, quando ho ottenuto la grazia teoricamente avrei finito il mio voto però sono rimasta sospesa nelle nuvole spirituali in attesa di qualcuno che venga a prendermi e tirarmi giù […] Ho sublimato il concetto di amore”, ha assicurato.

Quindi le avances alla coinquilina Beatrice Luzzi: “Io sono arrivata nella casa e mi sono innamorata della Luzzi. Non faccio coming out, ma non ho trovato un uomo, ho trovato una donna. Sciogliere il voto con lei? No questo no, però la amo tantissimo, è una donna che vale. Non ho trovato nessun uomo”. Ma proprio nella Casa si è avvicinata molto anche a Massimiliano Varrese, per il quale non ha negato di avere un debole. “Mi piace” ha ammesso, ma non sembra essere ricambiata da lui.

