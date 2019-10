Simona Tagli e la truffa dei diamanti/ “Impensabile che una banca possa raggirarti”

Si torna a parlare della truffa dei diamanti ai danni dei vip e delle persone comuni, caso scoppiato durante lo scorso inverno. A Storie Italiane c’è in collegamento Simona Tagli, nota soubrette anch’essa finita nel gruppo dei raggirati, già più volte ospite in passato della trasmissione: “No, non ho fatto causa – le sue prime parole a Eleonora Daniele – grazie anche alla trasmissione come la tua, siamo riusciti a mettere in luce una truffa così importante ai danni del consumatore. Purtroppo quando si va in banca non ci si informa se si possano vendere o meno i diamanti, e questo è stato un po’ l’inghippo di questa truffa colossale. A me hanno provato a rubare 30mila euro, sono tanti sì, anche 100 euro sono tanti…”. Quindi la Tagli aggiunge: “Non è possibile rivolgersi al proprio istituto di credito ed essere così ammaliati e impoveriti dei pochi risparmi che uno mette da parte così faticosamente. Una truffa che si è poi basata su una semplice pagina pubblicitaria”.

SIMONA TAGLIA A STORIE ITALIANE: “LA TRUFFA DEI DIAMANTI…”

L’avvocato Cassotta, che sta curando la class action, ha invece spiegato in collegamento: “E’ evidente che si è trattato di una truffa, le banche non avrebbero dovuto proporre i diamanti a prezzi gonfiati. Con alcuni clienti siamo riusciti a risolvere la questione in fretta, mentre per altri casi siamo dovuti andare avanti, c’è una vertenza nei confronti di un istituto bancario ma il tribunale ha fissato la prima udienza a fra un anno. Quanti pensionati sono stati truffati? Parecchi, ma anche tanti giovani con famiglie e bambini piccoli, giovani che hanno investito i propri guadagni e che si sono trovati con un pugno di mosche nelle mani. Qualcuno pagherà? Certo sono già partiti i processi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA