Simona Tagli legge i tarocchi a Perla Vatiero in diretta/ “Sei la regina dei bastoni, povero Mirko…”

Grande Fratello 2023, parola alle carte di Simona Tagli…

Al Grande Fratello 2023 ci sono personalità ancora tutte da scoprire, soprattutto quando si tratta di volti che solo da poco hanno varcato la soglia della porta rossa. In queste settimane stiamo scoprendo Simona Tagli; subito in conflitto con alcuni coinquilini ma soprattutto fin da subito particolarmente legata a Beatrice Luzzi con la quale sta costruendo un’amicizia importante.

Grecia Colmenares contro Simona Tagli al GF: "È maleducata, fa un personaggio"/ Lei: "Ne hai di balle!"

Restando in un clima giocoso, ciò che abbiamo osservato nel corso della 40a puntata del Grande Fratello 2023 è sicuramente un volto inedito di Simona Tagli. Una clip annunciata da Alfonso Signorini ha infatti acceso i riflettori su una sua particolare passione: quella per i tarocchi. La concorrente si diletta nel leggere le carte e, a suo modo, interpretare il futuro di chi si cimenta con i suoi verdetti. Alfonso Signorini non ha dunque resistito alla tentazione di sottoporre alla lettura due concorrenti in particolare: Perla Vatiero e Alessio Falsone.

GEORGIA AMBROSOLI, CHI È LA FIGLIA DI SIMONA TAGLI/ La madre: "Non è ancora fidanzata", lei: "È selettiva!"

Perla Vatiero, il responso dei tarocchi ‘secondo’ Simona Tagli: “Povero Mirko, non sai cosa ti aspetta…”

La prima a sottoporsi ai tarocchi di Simona Tagli è stata Perla Vatiero e, ciò che emerso, è stato davvero singolare. “Aglio fravaglio, corna e capedaglio…”, questa la filastrocca della concorrente, prima di entrare nel merito della lettura delle carte. “C’è qualche pensiero ricorrente, che è quello di Mirko… Eh amore mio, tu sei la regina dei bastoni; povero Mirko”. La concorrente ha poi rincuorato sul futuro economico e sentimentale: “Vedo tanto denaro e un’unione di… bastonate! Mirko dovrà stare attento a misurare le parole”.

Simona Tagli choc: "Si creò pregiudizio giuridico sul mio lavoro"/ "Mia figlia aveva 16 mesi e..."

Dopo aver predetto il futuro di Perla Vatiero, è stato poi il turno di Alessio Falsone che si è dunque cimentato con i tarocchi di Simona Tagli. In questo caso la fatidica domanda è arrivata da Alfonso Signorini: “Anita o Perla”. Tutti si aspettavano che l’esito sarebbe ricaduto sulla prima, e invece: “Tu sei il re dei denari e a te piace una donna che è l’imperatrice: hai la ruota della fortuna, quindi io dico Perla!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA