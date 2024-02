Simona Tagli nuova concorrente del Grande Fratello 2023?/ “Farà il suo ingresso questa sera”, lo scoop

Tagli potrebbe entrare al Grande Fratello come concorrente: lo scoop

Il Grande Fratello andrà in onda questa sera per un’altra diretta ricca di emozioni e colpi di scena. Stando alle fonti del web, altri due concorrenti dovrebbero fare il loro ingresso nella casa. Si tratterebbe di Simona Tagli, ex showgirl e conduttrice televisiva, e un concorrente NIP.

A confermare l’indiscrezione è Leggo, che riporta: “Noi di Leggo siamo in grdo non solo di confermare questo rumors, ma anticipare anche che insieme alla Tagli entrerà un nuovo concorrente Nip, ovvero un non famoso.” Non è la prima volta che Tagli partecipa a un reality. Infatti, la showgirl aveva partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura che ebbe un successo notevole.

Simona Tagli attacca Beatrice Luzzi: “Manipolatrice e acida”

Simona Tagli si è da subito interessata all’attuale edizione del Grande Fratello. La showgirl, ai microfoni di 361 magazine aveva commentato Beatrice Luzzi: “Purtroppo io la vedo troppo arroccata nel suo essere attrice, nell’avere un suo trascorso e percorso particolare. Ha avuto anche una grave disgrazia, però comunque è una persona molto risoluta e rigida con gli altri e con sé stessa“.

La conduttrice ha anche detto la sua in merito a Perla Vatiero: “Mentre Beatrice è un po’ più acida nel modo di essere e modo di fare, Perla è un po’ più diretta. Secondo me Beatrice è anche molto manipolatrice e quindi bisogna fare un distinguo importante tra essere manipolatrici e dirette!”. Dalle sue parole sembra proprio che le alleanze siano già piuttosto chiare prima del suo presunto ingresso nella casa. Ci sarà un confronto con l’attrice dopo le sue dichiarazioni?

