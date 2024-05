Simona Tagli, rivelazione su Antonio Zequila: “Ci siamo rivisti”/ “Ho ripensato alla nostra vita insieme”

Simona Tagli e la rottura con Francesco Ambrosoli: “Venuti meno alcuni presupposti“

Simona Tagli si è raccontata ai microfoni di Monica Setta a Storie di donne al bivio in una recente intervista. L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 si è messa a nudo e ha ripercorso la sua movimentata vita sentimentale, a cominciare dalla storia d’amore con l’ex compagno Francesco Ambrosoli, da cui ha avuto la figlia Georgia. “Ci siamo separati subito perché non è scattata l’esigenza del comporre una vita familiare all’insegna del matrimonio“, ha ammesso.

Ma com’è nato il loro amore? “Un colpo di fulmine – spiega la showgirl – Eravamo al giro d’Italia, io lo presentavo, ci siamo innamorati. Ho riconosciuto in lui il padre dei miei figli e per me è stata una cosa importante“. I due si sono innamorati, pur essendo “molto diversi ma anche molto vicini ad un progetto nato sin da subito. Abbiamo iniziato subito a convivere e il progetto figlio era condiviso. Poi ho avuto due interruzioni di maternità e finalmente è arrivata Georgia. Per me era un momento così bello che mi sembrava strano non ci fosse il coronamento, il matrimonio“. Alla fine, però, la coppia si è lasciata poco dopo essere diventati genitori: “Sono venuti meno alcuni presupposti, ci siamo presi una pausa di riflessione che poi non si è più ricomposta in una vita di coppia“.

Simona Tagli, nel corso dell’intervista, ha anche parlato del legame speciale instaurato con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024: “Una persona dai caratteri importanti di personalità e mi ha intrigata. In effetti ho provato un sentimento d’amore per Beatrice, e l’ho anche detto. C’è stata una connessione. L’amore è una cosa che non va etichettata, ma devo dire che c’è stato un movimento vero d’amore verso di lei“.

A seguire, Simona Tagli ha ricordato la passata relazione con Antonio Zequila: “Abbiamo avuto una lunghissima storia d’amore di 7 anni. Antonio mi faceva sorridere, è una persona deliziosa“. La showgirl ha anche ammesso di averlo rivisto di recente: “Abbiamo sempre mantenuto un fil rouge, è una persona che mi ispira molto come interiorità e modo di essere, molto pratico e concreto. Ogni tanto lo chiamo, ci sentiamo, ci si confronta“. A scriverle è stato lo stesso Zequila: “Ci siamo fermati a bere una centrifuga e devo dire che ho ritrovato in Antonio questo calore. Mi ha riscaldato l’anima e ho fatto un salto indietro, ho ripensato alla nostra vita insieme“. Ci sono i presupposti per un ritorno di fiamma? “Le cose devono accadere, però lì per lì ho sentito delle belle vibrazioni, e quindi mi faccio trasportare“.

