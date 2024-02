Simona Tagli senza freni: “Perla Vatiero? Iena e stratega”/ “Greta Rossetti ha fatto una figuraccia”

Perla Vatiero nel mirino di Simona Tagli: “Iena e stratega, sembrava una valchiria”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 ed è stato eliminato Vittorio Menozzi. L’eliminazione del giovane ha dato un nuovo pretesto al gruppo per attaccare Beatrice Luzzi che è stata accusata di essere la responsabile della sua uscita. In pochi hanno preso la difese dell’attrice ed una di questi è Simona Tagli. La showgirl, entrata da poco nel reality di Canale 5, ha rivelato alla Luzzi di essere certa che ci sia un preciso piano degli altri concorrenti per distruggerla: “Ti vogliono distruggere ma noi siamo ancora qua [lei e Stefano, ndr] e pensa che io ero entrata come una tua antagonista.”

Al Grande Fratello 2024 nel mirino di Simona Tagli sono finite Perla Vatiero e Greta Rossetti. Stando alle dichiarazioni riportate da Biccy, infatti, la showgirl ha confessato a Beatrice Luzzi che per lei la 26enne campana è una ‘iena e stratega’ e poi ha aggiunto altre parole al veleno: “Se a vent’anni fossi stata una iena così oggi sarei sulla luna, ha messo i piedi avanti per non cadere indietro. Sembrava una valchiria”.

Non solo Perla Vatiero, anche Greta Rossetti è stata attaccata da Simona Tagli: “Lei era sempre buttata su Vittorio, è brutta questa cosa che giocava con lui e Sergio. Non esce bene neanche lei. Detto fra di noi secondo me ha fatto una figuraccia”. Insomma, i due ex volti di Temptation Island che per mesi sono state e continuano ad essere ancora al centro delle dinamiche del Grande Fratello 2024 anche dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti sono finite nel mirino della showgirl.

Nel frattempo Simona Tagli ha confessato a Beatrice Luzzi di essersi ricreduta su di lei. È entrata al Grande Fratello 2024 con il preciso ruolo di sua antagonista ma vivendo da dentro le situazioni e le dinamiche ha cambiato idea ed ha rivelato all’attrice di essere dalla sua parte. Beatrice nel frattempo continua ad essere attaccata dagli altri inquilini della Casa.











